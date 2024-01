Mais cinco linhas municipais passam a contar com ônibus zero quilômetro

Mais cinco linhas em Diadema estão circulando com os trinta ônibus zero quilômetros entregues ao final do ano passado dentro do processo de renovação da frota. “Essa substituição significa mais conforto e acessibilidade aos usuários, e para a cidade significa menos emissão de poluentes, a caminho de um transporte mais sustentável”, disse Vanderly Lima, secretário de Mobilidade e Transportes.

Os novos ônibus têm suspensão a ar, entradas USB, GPS, wi-fi, sistema de climatização com renovação de ar, poltronas mais confortáveis, elevador para pessoas de acessibilidade reduzida, e motor com baixa emissão de poluentes (padrão Euro VI), de acordo com as normas atuais. A atual gestão já entregou 100 novos ônibus, baixando a idade média da frota de 4,25 para 3,25 anos, a menor da região.

Vanderly Lima comentou que está a caminho a renovação total da frota: “Todos os nossos esforços são no sentido de melhorar a vida dos usuários do transporte coletivo”.

Linhas com os novos ônibus

A linha 22DP entre a parada Maria Cândida, no Casa Grande, e o terminal Diadema está com dois novos ônibus.

Treze ônibus passaram a fazer a linha 31D de ônibus, entre o terminal Diadema e a avenida Afrânio Peixoto, no Eldorado.

Doze ônibus zero estão na linha 32ED entre o terminal Diadema e a avenida Nossa Senhora Dos Navegantes, no Eldorado.

Já as linhas 33ED e 34 ED entre o terminal Diadema e a rua Manoel de Almeida, no Eldorado, ganharam três ônibus novos.