Maíra Cardi surpreende funcionários com presente de R$ 10 mil e revela desafio na gravidez

Maíra Cardi, ex-participante do Big Brother Brasil, utilizou suas redes sociais para compartilhar momentos significativos tanto em sua vida pessoal quanto profissional. Em um vídeo publicado no Instagram, a empresária revelou que, após uma reflexão sobre o significado do Natal, decidiu presentear seus funcionários com um valor simbólico de R$ 10 mil cada.

Durante a gravação, Maíra, acompanhada de seu marido e da filha, Sophia, fruto de seu relacionamento anterior com Arthur Aguiar, explicou que a decisão de oferecer cheques generosos em caixas temáticas foi motivada pela gratidão que sente pelos colaboradores. “Pensamos no que poderíamos dar neste Natal. Como temos um número considerável de funcionários, optamos por essa quantia como forma de reconhecimento pelo trabalho deles”, afirmou.

A influenciadora também enfatizou a importância dessas pessoas em sua vida. “Se não fosse por elas, nossa rotina seria muito mais desafiadora. Graças ao apoio que recebemos, conseguimos realizar nossas atividades com qualidade”, completou Maíra.

No registro compartilhado, os funcionários demonstraram emoção ao receber os presentes de Natal. Um dos colaboradores expressou sua gratidão dizendo: “Nossa, sem palavras. Deus abençoe vocês”.

Além das festividades natalinas, Maíra Cardi também abordou um momento delicado em sua vida pessoal. A influenciadora revelou ter enfrentado um sangramento durante a gravidez de seu terceiro filho aos 41 anos. Em um relato sincero, ela compartilhou suas preocupações com os seguidores. “Após termos tido relações sexuais, notei um pequeno sangramento ao ir ao banheiro. O médico orientou que se for apenas uma pequena quantidade e cessar, pode ser algo normal, mas pediu para que eu ficasse em repouso e evitasse novas relações até realizarmos um ultrassom”, explicou Maíra. Ela deixou claro que está ciente de que a situação pode ser normal ou não e permanece vigilante sobre sua saúde e a do bebê.