Maíra Cardi reflete sobre a adaptação escolar da filha em novo ambiente

Nesta quarta-feira, 19, a influenciadora digital Maíra Cardi, de 41 anos, utilizou sua conta no TikTok para expressar suas preocupações e experiências relacionadas à adaptação de sua filha, Sophia, de 6 anos, à nova rotina escolar após a mudança da família para Alphaville, em São Paulo.

Em seu relato, Maíra destacou que a transição tem se mostrado desafiadora para Sophia, que é fruto de seu anterior relacionamento com Arthur Aguiar. A influenciadora mencionou uma frase frequentemente repetida pela criança: “Puxaram minha avó de mim”, o que sugere um trauma emocional que vem se agravando com as mudanças recentes. Para ajudar a mitigar essa insegurança, a escola permitiu que Maíra acompanhasse Sophia durante as aulas.

A mãe também compartilhou detalhes sobre as atividades que têm realizado juntas. “Fiz aula de violino, marcenaria, aprendi a fazer borboleta, aula de leitura e brincadeira no parque. Tem sido uma experiência sensacional, mas extremamente cansativa”, confessou Maíra, ressaltando a intensidade do processo de adaptação.

Além das atividades lúdicas e educativas, a influenciadora mencionou os muitos aspectos práticos que exigem sua atenção neste período. “Desde a escolha de colchões e lustres até questões administrativas do meu trabalho e da casa, tudo isso demanda um esforço considerável. Nada é mais perturbador e desolador para uma mãe do que ver seu filho não estar bem”, lamentou.

Maíra também comentou sobre o apego da filha nesse momento delicado: “Ela quer estar comigo o tempo todo. Faço tudo com ela no colo, até mesmo tarefas básicas do dia a dia. Quando precisei viajar para Campinas para um compromisso rápido, ela fez um escândalo para ir junto”. Essa dependência emocional tem sido um ponto central em sua experiência materna recente.

Apesar dos desafios enfrentados, a influenciadora expressou otimismo ao perceber que Sophia está começando a se enturmar na nova escola. Contudo, ela reconhece que ainda há um longo caminho pela frente. “Sinto falta de um tempo para mim, mas sei que esse momento vai passar”, concluiu Maíra Cardi, refletindo sobre a complexidade da maternidade e os desafios da adaptação infantil.