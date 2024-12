Maira Cardi e Thiago Nigro celebram gravidez

O casal Maira Cardi e Thiago Nigro, que anunciou a união no início de 2023, revelou nesta segunda-feira (2) através das redes sociais que estão esperando o primeiro filho juntos. Em uma postagem emotiva, Maira compartilhou os desafios enfrentados pelo casal em relação à fertilidade e destacou a importância da fé ao celebrar o que consideram ser um milagre.

Segundo Maira, apesar dos prognósticos médicos desfavoráveis e de testes de fertilidade sem sucesso, a gravidez foi anunciada como uma realização profética que já havia sido revelada a eles em novembro do ano anterior. “Toda honra e glória a Ele”, escreveu Maira, atribuindo o evento a um ato divino.

O anúncio incluiu um vídeo íntimo onde Maira conta a novidade ao futuro pai, Thiago, que reage com surpresa repetindo várias vezes: “Estamos grávidos”. Este será o primeiro filho de Nigro. Maira já é mãe de dois filhos de relacionamentos anteriores.

A trajetória do relacionamento entre Maira Cardi e Thiago Nigro tem sido marcada por eventos significativos desde que assumiram o namoro em março de 2023. O casal começou seu romance após ambos encerrarem relações anteriores no início do mesmo ano. A relação foi oficializada com um pedido de casamento realizado por Thiago durante uma cerimônia religiosa no Rio Jordão, em abril.

Maira e Thiago se casaram em agosto daquele ano em uma celebração privada que contou apenas com familiares e amigos próximos, conforme divulgado nas redes sociais. A cerimônia discreta foi seguida por planos para uma segunda festa em 2024. Em resposta a rumores sobre uma possível separação, o casal reafirmou seu compromisso declarando: “Desse casamento, só saímos mortos.”

A história do casal é frequentemente compartilhada com seus seguidores nas redes sociais, onde eles dividem momentos especiais e marcos importantes da vida a dois, sempre destacando sua conexão espiritual e pessoal.