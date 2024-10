Maíra Cardi diz que Thiago Nigro paga contas de sua filha com Arthur Aguiar

Mãe de Sophia, de 6 anos, com Arthur Aguiar, Maíra Cardi se justificou após ser atacada nas redes sociais por não ter convidado o ex para a festinha de aniversário da menina.

Em uma postagem publicada em suas redes sociais, Maíra disse quem paga as contas da criança é seu atual marido, Thiago Nigro.

“Amo você. De 30 dias no mês, 26 você sai do trabalho mais cedo, busca ela na escola, brinca três horas sem parar, ora antes de dormir e conta histórias. Paga todas as contas de todos nós, incluindo ela. Escuta grosserias e, ainda assim, sorri e entrega amor. Obrigada por fazer muito”, escreveu Maíra na publicação, feita na última terça-feira (22).

No último domingo (20), dia da festa de aniversário de Sophia, Arthur disse aos fãs que não foi convidado. Maíra se justificou dizendo que o pai da menina iria fazer outra festinha.

“Entendi que ele queria a festa dele e que a gente ia fazer a nossa, tudo certo! Ele não foi convidado, porque eu faria a minha e ele faria a dele”, explicou.