Maioria dos brasileiros acredita que o país melhorará em 2025, aponta pesquisa

Uma recente pesquisa do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (IPESPE), realizada entre os dias 5 e 9 de dezembro, revelou importantes dados sobre a percepção dos brasileiros em relação à sua qualidade de vida e ao futuro do país. Com uma amostra de 2 mil entrevistados distribuídos pelas cinco regiões do Brasil, o estudo apresenta uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais e um nível de confiança de 95,5%.

De acordo com os resultados, 46% dos participantes afirmaram que suas vidas pessoal e familiar melhoraram em 2024, um número que se manteve estável em comparação ao final de 2024. Por outro lado, 34% consideraram que sua situação não sofreu mudanças, representando uma queda de 5 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Apenas 12% dos entrevistados expressaram descontentamento com suas vidas, sendo que a insatisfação é mais pronunciada entre os jovens na faixa etária de 16 a 24 anos, com uma taxa de insatisfação atingindo 17% nesse grupo.

No que diz respeito à percepção sobre o futuro do Brasil, os dados indicam que 49% dos entrevistados acreditam que a situação do país apresentará melhorias em 2025. Este percentual se mantém constante em relação à pesquisa realizada em outubro, mas representa uma queda significativa de 10 pontos percentuais em comparação aos índices registrados em dezembro do ano passado, quando 59% tinham uma visão otimista. Além disso, 19% acreditam que as condições permanecerão inalteradas, o que representa uma diminuição de 9 pontos percentuais desde outubro e uma redução de 2 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

O pessimismo também ganhou espaço nas avaliações dos participantes: quase 30% deles acreditam que o Brasil poderá piorar em 2025, com um aumento dessa perspectiva negativa passando de 23% em outubro para 28%. Comparado a dezembro de 2023, essa preocupação é ainda mais acentuada, já que naquele momento apenas 17% expressavam a expectativa de um retrocesso.

Analisando as percepções por região, o Centro-Oeste se destaca como a área com maior concentração de pessimistas (37%), enquanto o Nordeste revela um cenário oposto, com a maioria dos entrevistados (54%) expressando otimismo quanto ao futuro. A região Norte apresentou o maior índice de respostas indicando que a situação deverá permanecer como está, totalizando 21%.

Esta edição do Radar Febraban traz à tona as expectativas da população e seus reflexos nas diversas esferas da vida social e econômica do Brasil. O estudo proporciona insights valiosos sobre como diferentes grupos demográficos avaliam tanto seu bem-estar pessoal quanto as perspectivas futuras do país.