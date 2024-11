Maior Tributo ao Nirvana do mundo atrai multidões pelo Brasil

Em sua segunda edição no Brasil, o Tribute of Nirvana reafirma seu sucesso e consolida-se como o maior e mais autêntico tributo ao Nirvana em todo o mundo.

Com uma proposta inovadora e ousada, o espetáculo trouxe a sonoridade intensa da banda Seattle Supersonics em harmonia com a grandiosidade da Orquestra Sinfônica Villa Lobos, sob a regência do aclamado maestro Adriano Machado. Mais de 15 mil pessoas assistiram aos shows da turnê, que emocionou o público em uma jornada única e memorável.

Criado para celebrar e perpetuar o legado de Kurt Cobain e companhia, o projeto combina o grunge com a sofisticação de uma orquestra sinfônica em uma experiência única e inesquecível.

Já tendo passado por palcos na Europa, México e América do Sul, o Tribute of Nirvana é aclamado tanto por fãs fervorosos quanto por críticos que reconhecem a fidelidade e a criatividade dessa homenagem.

Com hits emblemáticos como Smells Like Teen Spirit, Come As You Are e Heart-Shaped Box, cada apresentação se transformou em um verdadeiro espetáculo, unindo a intensidade do rock com a complexidade das melodias sinfônicas.

O maestro Adriano Machado, ao lado dos músicos da Orquestra Sinfônica Villa Lobos e da Seattle Supersonics, destaca-se por traduzir com precisão a essência do Nirvana, levando o público a um estado de euforia e nostalgia. Segundo o maestro, o projeto é uma celebração universal que conecta gerações, transcendendo fronteiras e provando que a música do Nirvana permanece viva e pulsante.

O sucesso da turnê reafirma o impacto e a relevância desse tributo que já se tornou um marco na cena musical internacional.

Em cada apresentação, o Tribute of Nirvana não apenas homenageia uma das bandas mais icônicas da história, mas também exalta o poder transformador da música e a união de diferentes culturas musicais em prol de um mesmo objetivo: a perpetuação do legado de uma geração.

Com um futuro promissor e grandes expectativas, o Tribute of Nirvana Tour continua sua missão de emocionar fãs em diversas partes do mundo, levando uma experiência inesquecível e reafirmando seu posto como o maior tributo ao Nirvana no cenário global.

Sobre o Seattle Supersonics

O Seattle Supersonics nasceu em 2010 na cidade autônoma de Buenos Aires, Argentina, com a intenção de fazer uma homenagem respeitosa à grande banda de grunge/alternative rock Nirvana.

Depois de um processo de mudanças, a formação definitiva foi estabelecida com Ezequiel Dias na voz e guitarra, Estevan Molina na bateria e backing vocals, e Christian Monteiro no baixo e backing vocals. Respeitando o formato clássico de trio, a banda recria tanto em qualidade sonora quanto visualmente, através de cenografia, figurinos, efeitos visuais, etc., a versão mais fiel da América Latina.

Nestes quase 13 anos de trajetória, a banda chegou a vários países latinos como Uruguai, Chile, México e Paraguai, somando-se a quase toda a extensão de seu país natal, com apresentações para salas cheias nas principais casas de espetáculos da Argentina e da capital do país, como o “Teatro Vorterix”, “Groove”, “Teatro Broadway”, “Teatro Plaza (MZA)”, “Teatro Sarmiento (San Juan)”, “Vorterix (Rosário)”, “Estádio Quality (Córdoba)”, entre muitos outros.

Sobre Adriano Machado

Maestro Adriano Machado é uma referência no cenário musical, com uma carreira diversificada que abrange desde a música clássica até grandes produções populares e cinematográficas. Fundador e Diretor Musical da Orquestra Sinfônica Villa Lobos, ele conduz mais de 80 apresentações anuais, sempre inovando e aproximando novos públicos da música orquestral. Sua versatilidade e talento foram reconhecidos em colaborações com renomados artistas como Sarah Brightman, John Legend, e DJ Alok, além de ter liderado projetos icônicos como La La Land in Concert , Star Wars in Concert, Magia & Sinfonia Disney 2023 e 2024 e Harry Potter In Concert 1 e 2 em 2024.

Com uma abordagem que une o clássico ao contemporâneo, Adriano tem consolidado seu nome como maestro de cine-concertos no Brasil, trazendo experiências únicas que combinam a grandiosidade da música sinfônica com a magia do cinema. Seus projetos não apenas destacam sua maestria técnica, mas também sua habilidade em transformar apresentações sinfônicas em espetáculos acessíveis e emocionantes para milhares de espectadores.

Ao longo dos anos, Adriano Machado tem sido uma força motriz na expansão do alcance da música de concerto, colaborando com artistas de diversos gêneros e levando a Orquestra Sinfônica Villa Lobos a novos patamares de reconhecimento. Sua contribuição para a música, seja através de produções sinfônicas tradicionais ou inovadoras fusões com o pop e o rock, continua a cativar plateias e a redefinir a experiência orquestral no Brasil