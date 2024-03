Maior tributo a Elvis Presley está de volta ao Brasil em agosto

Fãs de Elvis Presley a postos para reviver os icônicos momentos do Rei do Rock’n’Roll. Ben Portsmouth, reconhecido como o melhor “Elvis Performer” de todos os tempos, sucesso de público em mais de 20 países, está de volta com a nova turnê “The King Is Back”, produzida no país pelo Grupo Qualité, com os maiores sucessos de Presley, que proporcionará aos fãs brasileiros uma experiência imersiva e surpreendente. No dia 16 de agosto, o artista se apresentará no Teatro Sesi, em Porto Alegre; seguindo para São Paulo no dia 17 de agosto, no Teatro Celso Furtado e finalizando em Brasília, dia 18 de agosto, no Auditório Master Ulisses Guimarães. A venda de ingressos estará disponível a partir do dia 17 de março, pelo site www.sympla.com.br.

“O Brasil tem alguns dos melhores e mais apaixonados fãs do mundo. Realmente sinto o entusiasmo deles por Elvis assim como eu. É um público totalmente diferente e muito apaixonante. É sempre um prazer tocar no país, amo conversar com cada fã e ouvir suas histórias sobre como se tornaram fãs de Elvis”, afirma o britânico.

Quase brasileiro

Chegando à sua décima passagem pelo Brasil, dessa vez sob produção do Grupo Qualité, uma das maiores referências do país em entretenimento e turismo artístico, o britânico já se tornou quase brasileiro. “Mesmo quando não estou me apresentando, vou ao Rio de Janeiro para descansar um pouco”. E inclusive, destaca a relação com o país como um privilégio que o próprio Elvis não teve:

“Tenho o privilégio de fazer muitas coisas que ele não pôde. Ele nunca teve a chance de fazer uma turnê no Brasil e eu estou fazendo. Posso imaginar que ele adoraria ter se apresentado no país”.

Repertório diferenciado no Brasil

Para os fãs mais calorosos do mundo, até o setlist é diferenciado. “Tendo a mudar para as que eu sei que são o maior sucesso aqui, como ‘Kiss Me Quick’ e ‘Love Me Tender’”. Além disso, “Suspicious Minds”, “Always On My Mind”, “Johnny B Goode”, “My Way”, “Bridge Over Troubled Water” e “Can’t Help Falling in Love” também embalarão o tributo ao lado de outros sucessos. “São ótimas músicas. Estas são sempre tocadas durante o meu show.”

Outra canção que não pode faltar é “Wonder Of You”, que já rendeu boas histórias para Portsmouth no Brasil. “Uma fã uma vez me agarrou no palco durante a apresentação dessa música, exatamente como aconteceu com o próprio Elvis na mesma canção. Foi como um déjà vu, bastante surreal”, relembra.

Transcendendo gerações, o show é para todas as idades. “Vejo avós, filhas e netas, pessoas com seus filhos pequenos, famílias inteiras curtindo”. Segundo o artista, a cinebiografia lançada em 2022 viabilizou ainda mais ao Rei se popularizar entre os mais jovens. “É uma prova do quão bom ele era”.

Melhor “Elvis Performer” do Mundo

Apaixonado pela música de Elvis Presley ainda na infância quando ouvia com seu pai, Ben Portsmouth, de 45 anos, não só personifica o lendário cantor, mas o faz tão bem que foi o primeiro não americano a conquistar o título de “Melhor ETA de Elvis” no Ultimate Elvis Tribute Artist em 2012, principal e único oficial concurso da temática do mundo.

Desde então, Portsmouth cativa e arrasta multidões nos mais diversos países, trazendo de volta à vida o legado musical de Elvis, transcendendo gerações. “Conheci Elvis na década de 80, mas tudo começou em 2005, quando formei a banda ‘Taking Care Of Elvis’ e comecei a notar uma multidão de fãs lotando os nossos shows”.

Preparação para ser Rei

Segundo Ben, a preparação para viver Elvis é bem mais lúdica do que se imagina. “Tomando uma taça de Sauvignon Blanc”, se diverte o cantor para explicar como personifica o astro. “No fim das contas, meu objetivo é canalizar Elvis, então sempre penso nele cantando, imagino os vídeos e penso em suas emoções e no que ele pode estar pensando enquanto me apresento”.

Além disso, Portsmouth também assiste a gravações antigas de fãs. “E eu realmente acho que aprendo enquanto subo ao palco”. Na vida pessoal, o artista se identifica com o astro. “Quando você começa a viver esse estilo de vida, é estranho. Há os altos e baixos do show e de repente chega a manhã de segunda-feira e não há mais adulação”.

Entre os desafios que também foram vividos por Elvis, Ben destaca a importância de não se deixar levar por influências. “Certamente seria fácil cair nas armadilhas do vício e das drogas, mas mantenho os meus pés no chão, não é por aí”.

Serviço:

Tributo “The King Is Back” – Porto Alegre (RS)

Data: 16 de agosto de 2024

Local: Teatro do Sesi

Endereço: Av. Assis Brasil, 8787 – Sarandi, Porto Alegre – RS

Horário: 20h

Valores: a partir de R$175,00

Ingressos: www.sympla.com.br

Tributo “The King Is Back” – São Paulo (SP)

Data: 17 de agosto de 2024

Local: Teatro Celso Furtado

Endereço: Av. Olavo Fontoura, 1209 – Parque Anhembi, São Paulo – SP

Horário: 20h

Valores: a partir de R$175,00

Ingressos: www.sympla.com.br

Tributo “The King Is Back” – Brasília (DF)

Data: 18 de agosto de 2024

Local: Auditório Master Ulisses Guimarães

Endereço: St. de Divulgação Cultural – Ulysses Guimarães, Brasília – DF

Horário: 20h

Valores: a partir de R$175,00

Ingressos: www.sympla.com.br