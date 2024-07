Maior Ponto de Parada e Descanso (PPD) do país é entregue na Via Dutra pelo Ministério dos Transportes

Luiz Carlos Bento percorre as estradas brasileiras desde 1988 e perdeu as contas de quantas vezes precisou esticar a viagem por não achar um local seguro para descansar. “Já cheguei a rodar mais de vinte horas direto.”, relembra. “Essa vida não é fácil, dormindo em posto, tomando banho gelado na rua porque às vezes não tem um chuveiro sequer. Já pediram para eu sair de um posto porque não ia consumir nada nem abastecer.” Luiz foi vendedor antes de virar caminhoneiro e gosta do trabalho. Mas para ele, as condições precárias que os motoristas enfrentam nas rodovias é o que torna o trabalho mais pesado. “Isso entristece e desgasta a gente. O maior cansaço de quem está na estrada é não ter apoio.”

Dar esse apoio é justamente o que significa a inauguração do Ponto de Parada e Descanso (PPD) que fica no km 95 da BR-116, a Via Dutra. O trecho fica em Pindamonhangaba, na parte leste do estado de São Paulo. Inaugurado nesta quinta-feira (4) pelo Ministério dos Transportes, o novo PPD faz parte da Política Nacional de Implementação de Pontos de Descanso, lançada em abril deste ano durante a inauguração da estrutura pioneira, em Palhoça (SC). Com quase 67 mil metros quadrados, o espaço é o maior em operação em rodovia federal concedida no país. A administração ficará a cargo da CCR RioSP, concessionária da rodovia, que começa a receber os motoristas a partir desta sexta-feira (5). Para o Luiz, dá pra chamar o prédio de alívio. “Eu rodo muito aqui pela Dutra, todo o Vale do Paraíba, e já fui muito para o Sul. Acho que quanto mais espaços assim tiver, melhor”.

O secretário-executivo do Ministério dos Transportes, George Santoro, destacou que o plano é expandir o número de PPDs primeiro pelas rodovias concedidas, para em seguida começar a implantar os espaços construídos pelo DNIT nas demais rodovias federais. “A gente estima que até o fim de 2025 a gente tenha 60 pontos desses construídos em todo o Brasil. São serviços todos gratuitos, com segurança, e tudo adaptado através de pesquisas feitas pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, ouvindo o que os operadores de logística e caminhoneiros precisam desses pontos de descanso. A gente está dando subsídio inclusive para Lei do Caminhoneiro, permitindo que esses profissionais tenham opções de descanso dentro do tempo adequado.”, detalhou.

Segurança e conforto

O acesso ao PPD da Via Dutra é feito pelo km 95 da rodovia, no sentido de quem vai para o Rio de Janeiro. O espaço contou com investimentos de R$ 30 milhões e possui uma grande variedade de serviços disponíveis. Confira:

O espaço enche os olhos de João Laurindo Neto. Aos 24 anos, rodar pelas estradas do Brasil era um sonho de criança dele. “Eu ficava grudado vendo aquela série Carga Pesada. Estar aqui é uma superação, uma realização. Muitos diziam que eu não seria capaz, que não ia ter emprego ou que não valia a pena, mas tive fé em Deus. Hoje sou motorista de rodotrem”, conta enquanto fala orgulhoso sobre a diferença entre os veículos pesados. O caminhão dele tem 30 metros, o que dificulta conseguir lugar para pernoite. “Não é todo posto que aceita, então não é todo dia que eu tenho o privilégio de poder parar e fazer minha comida. Tem muito dia que eu preciso dirigir direto, sem almoçar ou estacionando rápido no acostamento para comer alguma coisa dentro do caminhão mesmo”, comentou.

Um dos mais importantes corredores logísticos do Brasil, a Via Dutra possui um alto fluxo de veículos pesados durante todo o dia, o que faz com que os motoristas precisem redobrar a atenção ao volante. Neste sentido, o PPD inaugurado é um ponto estratégico para caminhoneiros que cortam o país de norte a sul transportando mercadorias. Ao propiciar um local adequado de descanso após longas horas de direção, o PPD garante uma maior segurança rodoviária e permite um melhor gerenciamento do tempo de viagem.

A cerimônia foi acompanhada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Ele ressaltou o quanto esses novos equipamentos melhoram a segurança nas estradas. “Os acidentes mais graves envolvem caminhão. Ter um ponto de parada como este é uma questão de saúde pública, e funciona como uma vacina. Estamos prevenindo acidentes e salvando vidas” comparou.

Prioridade do Ministério dos Transportes

Desde abril deste ano, a ampliação das estruturas para suporte em viagem e descanso para os caminhoneiros se tornou uma das prioridades do Ministério dos Transporte. Por meio da portaria nº 387/2024, assinada pelo ministro Renan Filho, o Brasil criou a Política Nacional de implantação de Pontos de Parada e Descanso em rodovias federais.

A portaria estabelece duas frentes para ampliação desses espaços. O primeiro deles nas rodovias federais concedidas sob gestão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o segundo nas rodovias sob gestão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT).

Atualmente, o Brasil conta com um total de 167 Pontos de Parada e Descanso (PPDs). Destes, 164 são certificados pelo Ministério do Trabalho e outros 3 são provenientes de contratos de concessão de rodovias. A distribuição dos PPDs pelo território nacional acontece de forma espalhada, abrangendo 39 rodovias federais que cortam 22 estados.