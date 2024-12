Maior parque de infláveis da América Latina chega ao São Bernardo Plaza Shopping

O famoso Parque Gloob Super Jump, espaço temático de infláveis gigantes, chega ao São Bernardo Plaza Shopping para animar o período de férias da criançada. Localizado no estacionamento externo do empreendimento, o brinquedo gigante funciona de terça-feira a domingo, das 13h às 21h.

O parque possui 3 mil metros quadrados de pura diversão! No espaço, brinquedos gigantescos, exclusivos e temáticos Gloob, como Detetives do Prédio Azul, Miraculous e Bugados. Também é possível encontrar praças de convivência, música, cantinho dos pais e muita interação para pequenos e adultos.

O Parque Gloob Super Jump é itinerante e fica no São Bernardo Plaza até janeiro.

Os ingressos variam entre R$49,90 e R$99,90 e podem ser adquiridos pela plataforma Eventim.

Atrações do Parque Gloob Super Jump:

Super Arena D.P.A. – Com mais de 600 metros quadrados repletos de obstáculos, paredes de escalada, tobogãs, circuito, pula-pula, espaço baby e cores super vibrantes;

Circuito Miraculoso – Com mais de 300 metros quadrados, conta com escorregadores, escaladas e desafios em mais de 150 metros de percurso. Proporciona muita adrenalina aos participantes;

Espaço Baby – D.P.A.: O Mistério do Barco – Espaço com escorregador, barco pirata, mini escalada e muita área para saltos e diversão para os pequenos;

Super Escalada Gloob – Uma super torre de escalada com mais de 10 metros de altura para os mais aventureiros e destemidos se divertirem;

Tobogã Gloob – Com escorregador, é um inflável que também promete muita adrenalina e emoção;

– Com escorregador, é um inflável que também promete muita adrenalina e emoção; Arena Musical – A primeira arena inflável musical do mundo conta com mais de 50 metros de pura diversão, som e luz. Totalmente sensorial, o brinquedo é uma experiencia incrível.

Serviço:

Local: Estacionamento externo do São Bernardo Plaza (Acesso C)

Endereço: Av. Rotary, 624 – Centro, São Bernardo do Campo – SP

Dias de Funcionamento: Terça-feira a Domingo

Horários: das 13h às 21h

Entrada permitida até às 20h.

*Em caso de chuva e/ou tempestade, o parque não abrirá. Se o ingresso já estiver pago, será possível utilizá-lo em outro dia. Não haverá ressarcimento do valor pago caso o cliente desista de participar.

Regulamento:

– Brinquedos permitidos para todas as idades

– Crianças menores de 5 anos podem entrar em todos os infláveis com um responsável exceto a Escalada e o Tobogã.

– Crianças menores de 5 anos pagam ingresso e deverão estar acompanhadas de responsável (não pagante).

– A partir de 5 anos não há necessidade de acompanhamento. Mas, caso o responsável deseje participar, será necessário comprar ingresso para a criança e para o acompanhante

– Será obrigatório o uso de meias no interior do brinquedo.

– O ingresso dará direito à participação nos brinquedos em período pré-determinado.

– O tempo começa a ser contado quando o participante passa no Check-in da atração.

– Não será permitida a entrada de clientes, crianças ou adultos nas atrações portando brinquedos, sacolas, embrulhos, alimentos, bebidas, mascando chicletes ou balas.

– É expressamente proibido descer nos escorregadores com crianças no colo, dar mortais, piruetas e qualquer outro movimento brusco que possa comprometer a saúde dos participantes.

– Para segurança pessoal, não é permitida a entrada nos infláveis de pessoas que façam uso de próteses nos membros inferiores e superiores, bem como uso de muletas ou bengalas.

– Não será permitida a entrada de gestantes nos infláveis. – Não será permitida a entrada de animais de estimação no parque.

– Todas as atividades serão sob coordenação de monitores devidamente treinados.