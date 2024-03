Maior festa junina do estado de São Paulo traz atrações inéditas

Considerada a maior festa junina do estado de São Paulo, a Festa Junina de Votorantim anuncia a programação de shows desta edição. Ao todo, 17 atrações – dos mais variados gêneros – sobem ao palco, sendo que dez delas se apresentam pela primeira vez no evento. A festa, que é organizada pela Viva+ Entretenimento, será realizada de 29 de maio a 23 de junho, de quarta a domingo.

Na lista de estreias do palco da Festa Junina estão grandes nomes como Fábio Jr.; Jão; Sorriso Maroto; Capital Inicial; 30PraUm; Pe. Fábio de Melo; Pastor Claudio Duarte; Dj PV; e Luan Pereira. Outro grande destaque da grade de shows é a presença do fenômeno internacional DJ Alok, que abre a festa no dia 29 de maio trazendo seu show que já circulou por diversos países.

Confira a programação completa:

Primeira semana:

29/05 (quarta-feira) – Dj Alok

30/05 (quinta-feira) – Luan Santana

31/05 (sexta-feira) – MC Ryan SP e MC Daniel

01/06 (sábado) – Eduardo Costa

02/06 (domingo) – Ana Castela

Segunda semana:

07/06 (sexta-feira) – Fábio Jr.

08/06 (sábado) – Jão

09/06 (domingo) – Sorriso Maroto

Terceira semana:

12/06 (quarta-feira) – Pe. Fábio de Melo e missa Pe. Paulo Gonzales

14/06 (quarta-feira) – Jorge e Mateus

15/06 (sábado) – Capital Inicial

16/06 (domingo) – Zé Neto & Cristiano

Quarta semana:

20/06 (quinta-feira) – Pastor Claudio Duarte + Dj PV

21/06 (sexta -feira) – 30PraUM

22/06 (sábado) – Luan Pereira

23/06 (domingo) – Turma do Pagode

Estrutura de grandes festivais

O público que marca presença na Praça Lecy de Campos durante os quase 30 dias de festa, será transportado para o cenário dos principais festivais do Brasil e do mundo como o Rock In Rio, o Lollapalooza e o The Town.

Uma mega estrutura é montada no espaço, todo coberto para dar mais conforto aos visitantes. A área dos shows, com capacidade de abrigar cerca de 20 mil pessoas, tem como destaque o palco, que proporciona sensações únicas aos fãs, pois permite aos cantores trazerem suas melhores performances para a cidade.

Outro destaque da festa é a praça de alimentação, toda coberta e com mesas e cadeiras à disposição do público, que aproveita para se deliciar com os quitutes juninos tradicionais, preparados por 18 entidades beneficentes da cidade, que dependem dos rendimentos da festa para manterem suas atividades ao logo do ano.

Já para os visitantes que não abrem mão da diversão, o parque de diversões chega com dezenas de brinquedos, alguns inéditos, que agradam desde os pequenos até aos mais aventureiros.

E para garantir a alegria de todos, a segurança da festa é um dos pontos primordiais da organização. A Festa Junina de Votorantim conta com profissionais treinados circulando por todos os espaços do recinto, além de um amplo circuito de câmeras de monitoramento.

Venda de ingresso

Os ingressos para os shows possuem preços populares e podem ser adquiridos pelo site Link. Idosos, PcD (pessoas com deficiência) e crianças com menos de oito anos não pagam.

Às segundas e terças-feiras, o recinto da Festa Junina de Votorantim fica fechado para manutenção e limpeza. O local abre de quarta a domingo, nos seguintes horários: de quarta a sexta-feira a partir das 19h; sábados a partir das 14h; e domingos a partir das 12h.

SERVIÇO

Festa Junina de Votorantim Viva +

Data: de 29 de maio a 23 de junho

Horários: às segunda e terças-feiras, o recinto é fechado para manutenção e limpeza; de quarta a sexta, o local abre a partir das 19h, sábados a partir das 14h, e domingos a partir das 12h

Local: Praça de Eventos “Lecy de Campos”, na Avenida 31 de Março – Votorantim (SP)

Ingressos online: Link

Informações: (15) 98800-2222