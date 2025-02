Maior feira de móveis, eletros e colchões da América Latina terá mais de 250 expositores

Mais de 25 mil lojistas do setor de móveis, eletros e colchões de todo o país e da América Latina se preparam para fechar negócios na quarta edição da Yes Móvel Show São Paulo Export – considerada a maior feira do segmento na América Latina. O evento será realizado entre os próximos dias 24 e 27 de março, em uma área expositiva de mais de 45 mil metros quadrados no Distrito Anhembi, em São Paulo (SP). Já são mais de 250 expositores confirmados, que virão dos principais polos do país.

Por meio de parcerias estratégicas com o Projeto Setorial Brazilian Furniture e o projeto Furnitour, a Yes expande fronteiras e traz compradores internacionais selecionados para negociarem com as indústrias brasileiras presentes no evento. Além disso, essa edição ganhou um dia adicional para o fechamento de negócios: serão quatro dias de evento, sempre das 12h30 às 19h30.

Erisson Matos, CEO da empresa organizadora Yes, ressalta o retorno da feira ao Distrito Anhembi, que foi totalmente reformado. “O Distrito Anhembi tem todo um charme e saudosismo proveniente de grandes feiras que marcaram a história. O complexo Anhembi não passou por uma simples reforma de pavilhão, ele se transformou em um distrito, ficou exuberante, muito moderno, com pé direito alto, novas áreas de eventos, restaurantes e boulevard, no nível de grandes complexos de pavilhões da Europa”, pontuou.

Lorenzo Migliori, diretor da Yes, acrescenta um diferencial: o formato da feira. “Estamos preparando uma feira setorizada por tipos de produtos: cozinhas e dormitórios; colchões e estofados; salas de jantar; salas de estar, painéis de TV e escritório; eletros, bicicletas, decoração e outros itens. Com isso, acreditamos que vamos otimizar o tempo do lojista na visitação, já que é um evento grande, com mais de 250 marcas expositoras”.

Yes Varejo Summit

Paralelamente a todas as novidades da Yes Móvel Show São Paulo Export, a organização também realiza a terceira edição do Yes Varejo Summit – que terá uma audiência composta por 200 lojistas/dia, convidados pela Yes para três dias de programação, de 25 a 27 de março. A primeira parte do Summit será composta por conteúdos, em formato de palestras e painéis, encerrando sempre com um almoço de negócios e a possibilidade de networking e relacionamento, aproximando varejo e indústria. Uma novidade para essa edição é o espaço Campeão de Vendas, que conta com a exposição de produtos-destaque dos expositores que patrocinam e participam do Summit.

Projeto Comprador traz rodadas de negócios internacionais para SP

Outro destaque na programação da Yes Móvel Show São Paulo Export 2025 é o Projeto Comprador, que ocorre nos dias 24 e 25 de março, por meio do Projeto Brazilian Furniture. A ação, organizada pela ABIMÓVEL (Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário) — correalizadora da feira — em parceria com a ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), promove rodadas de negócios entre indústrias brasileiras e compradores internacionais. Dessa forma, trazendo importadores qualificados para o país, gerando negócios e evidenciando os diferenciais competitivos do setor de móveis nacional.

“Por meio do Brazilian Furniture e de suas ações, como o Projeto Comprador, a indústria moveleira brasileira tem reforçado seu potencial de alcance global, entregando design, inovação, sustentabilidade e capacidade produtiva no mercado mundial. Nosso objetivo é levar essas iniciativas a um número cada vez maior de eventos, e estar em São Paulo – o maior hub de negócios do país – é essencial dentro dessa estratégia. Com foco nas exportações, as expectativas para esta edição da Yes Móvel Show apontam para grandes negócios e parcerias fechadas”, reforça Irineu Munhoz, presidente da ABIMÓVEL.

Yes Móvel Show São Paulo Export 2025

Em sua quarta edição, a Yes Móvel Show São Paulo Export retorna ao Distrito Anhembi e será realizada entre os dias 24 e 27 de março de 2025, com a presença de mais de 250 marcas expositoras dos mais diversos polos do país. Informações e credenciamento no www.yesmovelshow.com.br.

SERVIÇO

Yes Móvel Show São Paulo Export 2025

Data: 24 a 27 de março de 2025

Horário: 12h30 às 19h30

Local: Distrito Anhembi, São Paulo (SP)

Realização: Yes

Correalização: ABIMÓVEL