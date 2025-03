Maior evento de cidades do Brasil inicia venda de ingressos

O primeiro lote de ingressos para a quinta edição do Summit Cidades já está disponível. Considerado o maior evento do segmento no país, reunirá especialistas, gestores públicos e representantes do setor privado para debater soluções concretas para os desafios enfrentados pelos municípios brasileiros. As atividades ocorrerão nos dias 24, 25 e 26 de junho deste ano, no CentroSul, em Florianópolis.

“A cada edição ampliamos e qualificamos os debates, consolidando o Summit como o grande momento para as cidades compartilharem experiências e trabalharem juntas para a superação dos desafios. Neste ano, esperamos receber 10 mil participantes de todo o Brasil”, projeta Marcelino Ito, superintendente da Fepese, fundação idealizadora e organizadora do evento.

Em 2024, o evento contou com a presença de 9 mil pessoas e mais de 500 painelistas. A programação de 2025 trará palestras, painéis e debates sobre inovações urbanas, políticas públicas, tendências políticas e econômicas, mobilidade urbana, sustentabilidade, infraestrutura, governança municipal e financiamento de projetos públicos. Além disso, os participantes terão acesso à Feira de Negócios, espaço voltado à apresentação de produtos, serviços e experiências bem-sucedidas aplicáveis à administração municipal.

Os ingressos para o Summit estão disponíveis na plataforma Blueticket. O primeiro lote, com preço promocional, é limitado.

Comunicação política e licitações em pauta

Além do evento principal, a edição de 2025 contará com dois eventos paralelos, incluídos no ingresso do Summit Cidades. O COMPOL 2025 – Congresso de Comunicação Política e Institucional será o principal espaço para debater as tendências da comunicação no setor público. É o maior evento desse nicho no Brasil.

O Licitacin – Congresso de Licitações do Consórcio Interfederativo Santa Catarina (Cincatarina) reunirá especialistas para discutir inovações e boas práticas nas compras públicas, contratos administrativos e como os governos precisam estar adequados à nova lei de licitações.