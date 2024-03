Maior evento da modalidade na América, Copa São Paulo de Judô 2024 agita cidade de São Bernardo

A Copa São Paulo de Judô 2024, maior evento da modalidade no Brasil e na América, deu início à temporada reunindo atletas da base e de alto rendimento para encarar os desafios do calendário esportivo. A competição começou no último final de semana, em São Bernardo, e receberá mais disputas entre os dias 22 a 24 de março, das 7h da manhã até as 18h da tarde (horário de Brasília).

O evento distribui, anualmente, 1.576 medalhas aos esportistas, sendo 25% de ouro, 25% de prata e 50% de bronze. No ano passado, mais de 5.000 judocas de diversas cidades do estado de São Paulo participaram. Grandes clubes, como Flamengo, São Paulo, Palmeiras, SESI e Esporte Clube Pinheiros são alguns dos destaques que marcam presença na competição.

Dentre os atletas de alto rendimento que já brilharam na competição, destacam-se nomes como Carlos Honorato, Beatriz Souza, Larissa Pimenta e o atleta olímpico Rafael Silva, conhecido como Baby. O judoca, atual medalhista nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, é embaixador da Recoma, empresa especializada em infraestrutura esportiva, e que patrocina o evento. A companhia, inclusive, é o piso oficial da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), e fornece bases flutuantes para melhor desenvolvimento e tatames para diversas competições da modalidade.

“Estamos entusiasmados em participar da infraestrutura de um evento tão significativo como a Copa São Paulo Judô 2024. Essa modalidade é fundamental em nosso país e já nos proporcionou grandes conquistas nas principais competições internacionais. Fazer parte deste projeto nos permite incentivar o esporte em parceria com a prefeitura de São Bernardo, oferecendo uma experiência incrível para os fãs da modalidade e os moradores locais” ressalta Sergio Schildt, presidente da Recoma.

Para acompanhar a competição de Judô, é necessário levar 1kg de alimento não perecível. De acordo com a Prefeitura de São Bernardo, também há um espaço para a realização de clínicas esportivas para crianças de escolas públicas e projetos sociais. Pela primeira vez, o torneio está sendo transmitido no Canal do YouTube da FPJ.