Maior encontro de gatos da América Latina acontece em São Paulo neste fim de semana

Vem aí uma experiência felina sem igual! Nos dias 24 e 25 de fevereiro, São Paulo se tornará o epicentro do universo dos gatos com a tão aguardada primeira edição de 2024 do maior encontro de gatos da América Latina. Com mais de 200 gatos representando 20 raças diferentes, o evento promete cativar corações e celebrar a diversidade felina como nunca.

Promovida pelo Clube Brasileiro do Gato – CBG e pela PremieRpet®, esta edição será sediada em um novo local, especialmente preparado para oferecer uma experiência memorável de interação entre humanos e pets. O Centro de Eventos São Luís, localizado estrategicamente a apenas 4 minutos de caminhada da estação Consolação (linha verde do Metrô) ou 6 minutos da estação Paulista (linha amarela do Metrô), será o palco deste encontro imperdível.

Destaques do evento

Variedade felina: De Persa a Maine Coon, de Sphynx a Bengal, o evento reúne uma ampla gama de raças cativantes. Destaque para o Devon Rex, raça que serviu de inspiração para Steven Spielberg criar as feições do personagem de E.T.– O Extraterrestre, e o British Shorthair, que inspirou o clássico personagem gato de “Alice no País das Maravilhas”, além dos adoráveis SRDs, verdadeiros embaixadores da causa felina.

Concurso de beleza: Testemunhe a elegância e graça dos gatos em um emocionante concurso de beleza. Juízes renomados da Alemanha, Brasil, Dinamarca e Espanha elegerão os campeões com base nos critérios da FIFé – Fédération Internationale Féline.

Visitas monitoradas: Explore os bastidores da competição e aprofunde seu conhecimento sobre esse universo com visitas monitoradas, disponíveis nos dois dias do evento, às 11h, 13h e 15h. Inscrições limitadas disponíveis no estande da PremieRpet®.

Ação solidária: Participe de uma corrente do bem! Os visitantes são convidados a contribuir com uma lata ou pacote de leite em pó, destinados à Casa Hope, instituição de apoio a crianças com câncer. Cada doação será retribuída pela PremieRpet® com alimentos para as ONGs Catland e Confraria dos Miados e Latidos.

Lojinhas temáticas: Confira as lojas parceiras com variedade de produtos e acessórios exclusivos para gatos, disponíveis durante todo o evento.

Experiência imperdível para quem quer se encantar e se conectar com o fascinante mundo dos gatos!

Serviço:

215ª e 216ª Exposição de Gatos do Clube Brasileiro do Gato – CBG

Data: 24 e 25 de fevereiro de 2024

Horário: 10h às 17h

Local: Centro de Eventos São Luís (Rua Luís Coelho, 323, Consolação – São Paulo)

Visitas monitoradas: 11h, 13h e 15h (inscrições por ordem de chegada)

A entrada é gratuita. Não é permitida a entrada de animais que não estejam inscritos no evento.

Mais informações: www.clubebrasileirodogato.com.br