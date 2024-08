Maior delegação brasileira participa dos Jogos Paralímpicos na França

Agora que equipes e esportistas olímpicos do Brasil deixam a capital francesa para retornar ao país, os primeiros atletas paralímpicos estão com as malas prontas para participar das Paralimpíadas de Paris 2024. Nesta segunda-feira, 12 de agosto, as primeiras seleções do tênis de mesa, remo e vôlei sentado já embarcaram. São 72 pessoas, sendo 46 atletas com deficiência e um timoneiro.

Ao todo, o Brasil contará com 254 esportistas na competição. Também foram convocados 19 atletas-guia (sendo 18 do atletismo e 1 do triatlo), três calheiros da bocha, dois goleiros do futebol de cegos e um timoneiro do remo, totalizando 279 competidores na capital francesa. É a maior delegação brasileira convocada para uma edição dos Jogos fora do Brasil.

Antes, a maior equipe nacional era de 259 convocados em Tóquio 2020. O recorde de participantes do país foi nos Jogos do Rio 2016, ocasião em que o Brasil sediou o megaevento e contou com 278 atletas com deficiência em todas as 22 modalidades já classificadas automaticamente. Em Paris, o Brasil também registrará a sua maior participação feminina na história dos Jogos Paralímpicos.

A ida de todos os atletas convocados do país para os Jogos será realizada de maneira escalonada em 12 datas diferentes. Após o primeiro embarque nesta segunda, a equipe nacional do tiro com arco viajará no dia seguinte. Depois, no dia 14, competidores de ciclismo e goalball pegam o mesmo voo internacional. Mais 46 atletas com deficiência, além de comissões técnicas e staffs, da natação, badminton e taekwondo, vão se deslocar à Europa em 15 de agosto.

Ao todo, 22 dos 26 estados do Brasil, além do Distrito Federal, estarão representados na delegação brasileira que vai disputar os Jogos. A maioria dos atletas é nascida no Estado de São Paulo. São 71 dos 254 convocados, ou 28% do total da equipe brasileira que disputará a competição.

POTÊNCIA PARALÍMPICA — Na última semana, o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) lançou campanha com atletas medalhistas que representarão o país nos Jogos a partir de 28 de agosto. O Brasil é uma potência paralímpica e vai à capital francesa com 254 atletas com deficiência em 20 modalidades. A campanha apresenta um manifesto com os atletas paralímpicos: “Mais que vencedores: brasileiros”.

O vídeo da campanha é estrelado pelo nadador mineiro, Gabriel Araújo, a halterofilista paulista Mariana D’Andrea, ambos campeões paralímpicos e mundiais em suas respectivas modalidades, além do velocista paranaense Vinícius Rodrigues e a lançadora baiana Raíssa Machado, ambos medalhistas de prata nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020.

O filme está disponível em plataformas online e offline, assim como nas redes sociais do CPB (@brasilparalimpico). “Os Jogos Paralímpicos chegaram e nosso intuito é engrossar o coro da torcida brasileira não somente pelos atletas que estarão lá em Paris competindo com nossas cores, mas também aumentar a consciência da população em relação à inclusão por intermédio do esporte”, explicou Mizael Conrado, bicampeão paralímpico de futebol de cegos (Atenas 2004 e Pequim 2008), eleito melhor do mundo na modalidade em 1998, e atual presidente do CPB.

A campanha de marketing do CPB é o início de uma jornada: ainda neste mês de agosto será lançada uma série de quatro episódios de 20 minutos cada, no SporTV e na Globoplay, que também aborda a temática do mercado de trabalho para pessoas com deficiência e os bastidores da preparação dos atletas para as grandes competições internacionais. Tais produções contam com o patrocínio da Toyota do Brasil.

Estão previstos ainda para 2024 uma animação chamada Paramigos Imparáveis e um filme com a participação do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris. Para 2025, estão no cronograma a estreia de outros dois filmes: o primeiro sobre mulheres com deficiência no esporte paralímpico e o outro sobre a Seleção Brasileira de futebol de cegos.