Maior bloco sertanejo de São Paulo acontece nesta segunda (12)

Considerado o maior bloco sertanejo de São Paulo, o Villa Country – Pinga Ni Mim acontece nesta segunda-feira (12), com concentração no Parque do Ibirapuera, próximo ao Obelisco.

A partir das 13h, sob o comando de João Bosco e Vinícius, a galera do chapéu poderá cantar as melhores músicas da dupla, como “Chora Me Liga”, “Segunda Taça” e “Falando Sério”.

Com entrada gratuita, os organizadores esperam receber muitos foliões para curtir músicas do sertanejo raiz e universitário.

Além da dupla sertaneja, o bloco também tem outras atrações.