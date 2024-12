Maior árvore de Natal de SP é inaugurada no Ibirapuera

A cidade de São Paulo inaugurou a maior árvore de Natal da capital no Parque Ibirapuera, destacando-se com 57 metros de altura. Esta grandiosa estrutura ultrapassa em dois metros a outra árvore gigante localizada no Parque Villa-Lobos. A cerimônia de inauguração contou com a apresentação da Orquestra Furiosa da Escola de Música do Ibirapuera e um espetáculo de luzes na fonte do lago, além da presença icônica do Papai Noel. Este ano, o tema “A Natureza em Festa no Parque dos Sonhos” ressalta a importância da preservação ambiental, embora a cor roxa da árvore remeta ao patrocinador, o banco digital Nubank.

O evento no Ibirapuera é também marcado por iniciativas inclusivas e acessíveis, como QR Codes com audiodescrição e áreas reservadas para pessoas com deficiência. Além disso, ônibus decorados passaram a circular gratuitamente para facilitar o acesso à atração, partindo de diferentes pontos da cidade.

Por outro lado, o Parque Villa-Lobos também se destaca com uma árvore de 55 metros, chamada pelos organizadores de “a oficial da cidade”. Com 210 mil pontos de LED e elementos decorativos variados, essa árvore oferece uma experiência imersiva através do passeio no trenzinho da Fantástica Escola de Noéis.

Embora ambas as árvores ofereçam experiências natalinas distintas e atrativas, a questão das autorizações para exibição de marcas nos parques públicos é um ponto em discussão. A Urbia, gestora do Ibirapuera, ainda não respondeu sobre a regularidade dessas propagandas.

Em suma, São Paulo se transforma em um cenário natalino impressionante com suas majestosas árvores, destacando tanto o espírito festivo quanto desafios administrativos relacionados ao uso dos espaços públicos.