Maio Amarelo: Último dia do Pit Stop com orientações para motociclistas

A Prefeitura de São Paulo, por meio da CET, e a Abraciclo promovem a partir das 7h desta quarta-feira (29) o último dia do Pit Stop Educativo para motociclistas, dentro da programação do Maio Amarelo.

Nos dois primeiros dias, 1500 motociclistas receberam orientações gerais sobre segurança ao conduzir a moto, a importância do uso do capacete, respeito à sinalização de trânsito, aos limites de velocidade, dicas para a manutenção correta e periódica da motocicleta, atenção ao estado de conservação dos pneus, etc. Socorristas do SAMU também fazem abordagens focadas nos primeiros-socorros.

O evento educativo consiste na abordagem a motociclistas durante a realização de uma “blitz”. Entretanto, ao invés de uma ação fiscalizatória, os motociclistas são convidados para uma palestra a respeito de segurança viária, ministrada por um agente de trânsito e um policial militar do CPTran.

Serviço

Pit Stop Educativo – Gratuito

Local: Centro Esportivo Tietê, Av. Santos Dumont, 843 – Luz – São Paulo

Horário: 7h às 16h

Data: 29 de maio de 2024

Para mais informações: https://www.cetsp.com.br/noticias/2024/05/24/maio-amarelo-cet-e-abraciclo-promovem-pit-stop-remodelado-e-ampliado-para-conscientizar-os-motociclistas.aspx