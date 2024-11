Mailson Furtado, poeta vencedor do Prêmio Jabuti, lança o livro “O Dia”, no Sesc Avenida Paulista

O poeta cearense Mailson Furtado, que surpreendeu o universo literário em 2018, quando venceu o Prêmio Jabuti de poesia com um livro artesanal, apresenta nova obra, “O Dia”, pelo Círculo de Poemas. O evento de lançamento, que será no dia 4 de dezembro, quarta, às 19h, na Biblioteca do Sesc Avenida Paulista (15º andar), terá participação de Micheliny Verunschk e Leonardo Gandolfi. Na sequência, o poeta assinará os exemplares, que poderão ser comprados na ocasião.

Sobre O Dia:

Em uma noite insone, o dia segue ou mesmo começa, e em um só folego, é dito ao seu avesso. Tecido num fluxo de consciência, o poema O Dia é enovelado entre idas e vindas e pautado em uma única coordenada – o tempo, e contada numa travessia áspera de uma noite insone: uma odisseia. De forma fragmentada, se constrói num emaranhado de vozes que vão se desfolhando em cenas e dizeres a traduzir a angústia humana guardada à carne destes dias.

Mailson Furtado é autor, dentre outras obras, de à cidade [vencedora do Prêmio Jabuti 2018 – categorias Poesia e livro do Ano]. Em Varjota|CE, cidade onde sempre viveu, fundou a CIA teatral Criando Arte, em 2006, onde realiza atividades de ator, diretor e dramaturgo, e é produtor cultural da Casa de Arte CriAr. É colunista do jornal O POVO e possui obras publicadas em jornais, revistas e antologias no Brasil e Portugal e mais de 10 textos encenados no teatro. É provocador em cursos, oficinas e palestras sobre arte, cultura, literatura, teatro e mercado editorial.

Serviço

Lançamento do livro “O Dia”, de Mailson Furtado

Dia 4 de dezembro de 2024. Quarta, às 19h.

Onde: Biblioteca (15º andar)

Duração: 90 minutos

14 anos

Grátis

SESC AVENIDA PAULISTA

Avenida Paulista, 119, Bela Vista, São Paulo

Fone: (11) 3170-0800

Transporte Público: Estação Brigadeiro do Metrô – 350m

Horário de funcionamento da unidade:

Terça a sexta, das 10h às 21h30. Sábados, das 10h às 19h30. Domingos e feriados, das 10h às 18h30.