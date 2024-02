Maiara & Maraisa param Portugal com a turnê “In Concert”

O sonho virou projeto, e o projeto virou turnê! Há dez anos, as irmãs Maiara & Maraisa alcançaram o objetivo que persistiram desde criança, ter a sua música reconhecida em nível nacional. Desde o DVD que mudou a carreira das gêmeas, gravado em Goiânia, responsável por mega hits como: 10% e Medo Bobo, Maiara & Maraisa sonhavam com o momento de realizar um registro audiovisual em solo internacional, e isso aconteceu ano passado com o DVD “Ao Vivo em Portugal”, o projeto foi acompanhado de uma orquestra composta somente por mulheres, e agora se transformou na turnê “In Concert”.

A dupla esteve nos dias 16 e 17 de Fevereiro em Porto e Lisboa para inaugurar o “In Concert”, provando que a turnê será um sucesso. Maiara & Maraisa pararam Portugal, foram recebidas por uma multidão já no aeroporto e realizaram ambas apresentações com arenas lotadas. Aqui no Brasil, a primeira cidade a receber o projeto, será o Rio de Janeiro, no dia 23 de Março, no Rio Arena. Os ingressos já estão disponíveis: https://www.ticket360.com.br/evento/28372/ingressos-para-maiara-e-maraisa-in-concert

“Maiara & Maraisa In Concert” traz um formato diferente dos shows habituais da dupla, com opção de venda de mesas e apresentação de um repertório exclusivo, e claro com a orquestra composta só por mulheres, integrada à banda que as acompanha na estrada. A realização fica a cargo da WorKShow, que não só agencia a carreira da dupla como também transforma os desejos de Maiara & Maraisa em realidade.

“O momento pede um projeto assim, é um sonho antigo que implicava em muita maturidade e planejamento. Nossos fãs nos dão respaldo para sonhar, porque sabemos que eles embarcam e nos ajudam a realizar nossos sonhos”, concluem Maiara & Maraisa que estão ansiosas por dividir mais um desafio com seu público.

Além do Rio de Janeiro, “Maiara & Maraisa In Concert” já tem data marcada para acontecer em Recife, no dia 06 de Abril na casa espetáculos “Classic Hall” e também em São Paulo, no dia 20 de Abril no “Espaço Unimed”. Todas as datas já estão com ingressos à venda, e demais informações poderão ser encontradas no perfil oficial da turnê: https://www.instagram.com/inconcertmem/