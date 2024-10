Maiara & Maraisa lançam EP2 do projeto iMEMsidão

O refrão de “Eu então tá, eu falei aham, eu falei vai lá…” alcançou o Top 50 das músicas mais executadas do país em menos de 24 horas de lançamento. Maiara & Maraisa, dupla feminina número 1 do Brasil, dá sequência ao projeto “iMEMsidão”com o EP2 em todas as plataformas de áudio. As cinco faixas chegaram também no canal oficial do Youtube.

Em maio deste ano, a tradicional Pecuária de Goiânia, um dos maiores e mais históricos eventos do Centro-Oeste, conheceu em primeira mão o repertório que revisita as raízes das gêmeas e homenageia a cultura goiana. O EP2 traz a canção foco “Exposição”, em que a protagonista revive lembranças de um amor perdido enquanto o cantor pergunta quem está solteiro, e ela, quase sem querer, levanta o dedo.

A música chega junto com a parceria nostálgica com Leonardo em “Rumo a Goiânia”, “Usada”, “Princesa” em parceria com Amado Batista, e a faixa “Morango com Chocolate”.

O projeto “iMEMsidão” conta com a assinatura de Eduardo Pepato e Fernando Trevisan (Catatau) na produção musical e de vídeo, sob a direção da WorkShow, consolidando mais uma vez a dupla como um dos maiores fenômenos da música brasileira.

EP 2 iMEMensidão – Maiara & Maraisa