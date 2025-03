Maiara & Maraisa apresentam “In Concert” em São Paulo

Os fãs de Maiara & Maraisa têm um encontro marcado com a emoção e a boa música sertaneja! No dia 4 de abril de 2025 (sexta-feira), a dupla se apresenta em São Paulo para um show que promete ser inesquecível. A turnê “Maiara & Maraisa In Concert”, que tem conquistado o Brasil, chega à capital paulista com um repertório repleto de grandes sucessos, acompanhada por uma orquestra exclusivamente feminina.

Com a proximidade do evento, os últimos ingressos estão disponíveis e a expectativa é de lotação máxima! A apresentação trará canções que marcaram a carreira das irmãs gêmeas, como “Medo Bobo”, “Esqueça-me Se For Capaz” e “Aí Eu Bebo”, além de faixas do recente projeto “iMeMsidão”, que celebra Goiânia e a trajetória da dupla no cenário sertanejo.

Desde que ganharam projeção nacional com o DVD “Maiara & Maraisa Ao Vivo em Goiânia” em 2015, as irmãs se consolidaram como referências do gênero, acumulando sucessos e levando multidões aos seus shows. O mais recente DVD, gravado em Lisboa, no icônico Campo Pequeno, fortalece ainda mais o prestígio da dupla dentro e fora do Brasil.

Serviço:

Abertura da casa: 20h

Início do show: 22h

Local: Espaço Unimed ( Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP )

Classificação etária: 18 anos

Acesso para deficientes: sim