Maiara exibe novo romance com empresário Mohamed Nasser

No último sábado, 14, a cantora Maiara se apresentou ao lado de sua irmã, Maraisa, durante o evento Buteco do Gusttavo Lima, realizado no estádio do Morumbi, em São Paulo.

Após o espetáculo, Maiara aproveitou para celebrar o sucesso da apresentação. Ela foi vista trocando carinhos com o empresário paranaense Mohamed Nasser, identificado como seu novo companheiro. O casal deixou o local de mãos dadas e visivelmente felizes.

A relação entre Maiara e Mohamed começou a chamar atenção em novembro, e sinais indicam que o romance está evoluindo para um compromisso mais sério.

O evento de sábado também marcou a última edição do Buteco do Gusttavo Lima, que contou com performances de outros artistas renomados, incluindo João Bosco e Vinicius, Leonardo e o próprio Gusttavo Lima.

O show destacou não apenas o talento musical das irmãs, mas também trouxe à tona os momentos pessoais de Maiara, que parecem estar em uma fase positiva tanto profissional quanto afetivamente.