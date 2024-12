Maiara e Maraisa encerram festividades no navio temático com shows memoráveis

O último dia do Navio Maiara e Maraisa, promovido pela PromoAção, a maior empresa de festivais em alto-mar do mundo, foi repleto de momentos especiais. Navegando a bordo do luxuoso MSC Seaview, o dia foi dedicado a celebrar a música e a conexão entre os artistas e o público, onde vivenciaram momentos inesquecíveis.

A dupla realizou apresentações especiais para os passageiros a bordo, em dois formatos distintos e emocionantes. O dia começou com um show sunset no palco principal do navio, onde Maiara & Maraisa embalaram o público ao pôr do sol com seus sucessos. A atmosfera vibrante e o cenário único do oceano ao fundo criaram uma experiência inesquecível para os fãs.

À noite, a dupla voltou a se apresentar, desta vez com o show exclusivo “Maiara & Maraisa In Concert”, no teatro do navio. Em um formato mais intimista, o espetáculo trouxe interpretações emocionantes e arranjos diferenciados, consolidando o talento da dupla em um ambiente que combinava sofisticação e emoção.

Para encerrar as festividades, o palco principal foi tomado por outros grandes nomes da música. César Menotti & Fabiano, Lauana Prado e o animado DJ Ronald garantiram a energia e a diversão, mantendo a pista cheia até os momentos finais da viagem.

O Navio Maiara & Maraisa se despede desta edição com recordes de público e um repertório de momentos inesquecíveis, reafirmando seu lugar como um dos eventos mais aguardados do ano pelos fãs da dupla. A PromoAção mais uma vez consolida seu papel como líder mundial no segmento, unindo entretenimento de alto nível e experiências inesquecíveis.