Mah Duarte faz sua estreia na TV aberta em “Reis”

Em seu primeiro trabalho na televisão, Mah Duarte interpretará uma guerreira habilidosa e destemida, na 13ª e última temporada da aclamada série “Reis” da Record TV.

“Me conectei com a personagem de cara, a Adina é um presente para mim, que vou guardar para sempre”, conta a jovem.

Para este papel, Mah precisou se afastar da sua realidade e aprender habilidades muito diferentes das que estava acostumada:

“Passei da leveza da dança, do ballet clássico, para uma guerreira que sobe em árvores e treina com meninos, de igual para igual, sem medo. O processo de preparação foi intenso. Aprendi a lutar com espada e a atirar com arco e flecha. Para mim, foi um grande aprendizado”, comentou.

Sobre sua personagem, a atriz revela que ela mantém uma relação distante do pai, que prefere passar mais tempo com seu melhor amigo do que com ela:

“A Adina sempre foi diferente das outras meninas de sua época. Desde pequena, ela se interessava por lutas de espada e esportes considerados “masculinos”; tentando buscar de alguma forma a atenção e reconhecimento do seu pai”.

Como a história passa em um contexto Antes de Cristo, em Israel, a caracterização tem um toque medieval com muitos espartilhos e botas de couro, o que deixou a atriz muito feliz:

“Amo os figurinos da trama, são incríveis! Além disso, a Adina tem o cabelo cacheado e esvoaçante, o que reforça sua personalidade forte e determinada”, conta Mah Duarte.

A última temporada de “Reis”, intitulada “A Esperança” estreia dia 28 de fevereiro no streaming Univer Video. Não perca essa jornada épica!