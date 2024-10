Maguila ganhou apelido em alusão personagem de desenho animado; entenda

Morreu nesta quinta-feira (24) aos 66 anos Adilson “Maguila” Rodrigues, maior boxeador peso-pesado do Brasil e um dos principais na história da América do Sul. O apelido do lutador veio quando ele já fazia sucesso nos ringues.

Antes de sua carreira deslanchar, Adilson fazia bicos de segurança. Alto e forte, ele ganhou o apelido de “Godzilla” primeiro. Depois, passaram a chamá-lo de Maguila, em alusão ao personagem do desenho animado dos estúdios Hanna-Barbera Productions, um gorila.

Segundo o biógrafo de Maguila, Fernando Tucori, o apelido pegou quando Newton Campos, mestre de cerimônias de sua primeira luta, o anunciou assim. Ele o descreveu como um lutador promissor, com um apelido engraçado: “Maguila”.

No entanto, o técnico do lutador na época, Ralph Zumbano, não gostava do apelido, pois via nele uma forma de racismo contra o atleta. Segundo o biógrafo, Maguila também não gostava de ser chamado assim, mas transformou o nome em símbolo de sua força.

O lutador vinha sofrendo de encefalopatia traumática crônica, também conhecida como demência pugilística, diagnosticada em 2013.