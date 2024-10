Maguila defendeu comunidade LGBT e comentou economia no ‘Aqui Agora’

Ídolo do boxe morto nesta quinta-feira (24), Maguila também fez história na televisão. O atleta foi comentarista de economia do extinto “Aqui Agora” (1991-1997), no SBT. Vestido com smoking e luvas de boxe, ele chamava atenção pelo humor irreverente e pelos comentários sinceros.

Em entrevista a um pastor no programa “25ª Hora”, Maguila surpreendeu ao se mostrar a favor dos gays. “O homossexualismo [sic] é uma doença ou uma coisa normal?”, perguntou o pastor.

“Para mim, o homem ‘viado’ [sic] não é uma doença, já nasceu com esse dom de transar com outro homem”, respondeu Maguila. “Quando Deus põe um filho dele na Terra, todos nós temos um destino. Deus que fez ele assim, a gente não pode ser contra, eu não sou contra”, disse.

Em comunicado enviado à imprensa, o SBT lamentou a morte do pugilista:

“O Sistema Brasileiro de Televisão lamenta o falecimento do pugilista José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, aos 66 anos, na manhã de hoje (24). Maguila esteve presente em diversas atrações do SBT ao longo dos anos, sendo muito querido nas produções da casa, principalmente pela simpatia ao pedir para ‘mandar abraços’ aos amigos intermináveis, abrilhantando as atrações da emissora.”

“Em 1991, esteve presente no lançamento do telejornal Aqui Agora, como comentarista de economia, o que ocasionou um grande sucesso com a proximidade com que conversava com o telespectador, falando de economia doméstica de uma maneira simples e objetiva. Através dele, os telespectadores sabiam desde o preço de alimentos, até itens de construção e a passagem de ônibus se aumentaria ou não.”

“Divertidamente, terminava seus comentários com um soco entre as mãos, com luvas de boxe, mescladas com o suntuoso figurino de terno e gravata borboleta. A diretoria e os amigos do SBT, desejam que Deus conforte o coração dos familiares de Maguila, certos que sua trajetória no esporte brasileiro e na TV serão sempre reverenciadas.”