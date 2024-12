‘Mago do Leite’ é preso acusado de adulterar laticínios com soda cáustica

O MPRS deflagrou a 13ª fase da Operação Leite Compensado, que investiga a adulteração de derivados lácteos com produtos nocivos à saúde, como a soda cáustica. Entre os presos nesta quarta-feira (11) está um químico industrial conhecido como “Mago do Leite”.

Os criminosos também utilizavam água oxigenada na produção de leite UHT, composto, em pó, soro, entre outros. Também foram encontrados, segundo o Ministério Público, “pelos indefinidos” e sujeira dentro de embalagens dos produtos, fabricados em uma indústria no município gaúcho de Taquara, no Vale do Paranhana.

Ainda foram presos o diretor administrativo da empresa, uma funcionária e outro suspeito em São José do Rio Preto. Também foi apreendida com o diretor uma arma de fogo com numeração raspada.

O Mago do Leite, também conhecido como “Alquimista”, já havia sido alvo da 5ª fase da operação, em 2014, quando foi acusado de fazer a adulteração em uma indústria no Vale do Taquari. Ele aguardava há dois anos por uma tornozeleira eletrônica, de acordo com o MPRS. O químico foi absolvido de uma condenação em 2005 por um caso semelhante e recebeu medida cautelar pela Justiça em Teutônia, no Vale do Taquari.

Também foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em empresas e casas nos municípios gaúchos de Taquara, Parobé, Três Coroas, Imbé e na capital paulista. A Operação Leite Compensado contou com a colaboração do Ministério da Agricultura, Receita Estadual, Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental), Ministério Público de São Paulo, Polícia Civil e Brigada Militar.

Após sete anos da última fase, o MPRS deflagrou a 13ª etapa após novas denúncias. “Com a denúncia de 2024 se confirmou um novo risco e, para nossa surpresa, lá estava o alquimista – ou mago do leite. Era para ele estar usando tornozeleira eletrônica, era para sair a condenação dele da ‘Leite 5’. Mas, enquanto essas questões básicas não ocorrem, o que ele faz? Adultera leite, e pior, aprimora seus mecanismos de ação”, disse o promotor Mauro Rockenbach.

A soda cáustica é utilizada para ajustar o PH do leite e diminuir a acidez do produto. Segundo o promotor Luz Bastos da Silva Filho, ela desaparece rapidamente, o que dificulta a identificação em análises. “Já a água oxigenada serve para matar micro-organismos e recuperar produto em deterioração”, explica.

Os produtos da indústria alvos desta fase são distribuídos para todo o Brasil e até para a Venezuela. Segundo o órgão, a empresa participa de “várias licitações em muitas partes do país” para fornecimento de laticínios. Entre os clientes estaria uma cidade paulista.

Os nomes dos suspeitos e da empresa não foram divulgados. O espaço segue aberto para manifestação.