Magic Paula é eleita presidente da Comissão Nacional de Atletas

Na esteira das recentes mudanças no comando das entidades que representam os atletas brasileiros, a manhã desta quarta-feira (9/10) marcou a chegada da lenda do basquete feminino brasileiro Magic Paula à presidência da Comissão Nacional de Atletas (CNA) e de Leomon Moreno, medalhista paralímpico do goalball, que será o seu vice.



A reunião que elegeu Paula e Leomon foi conduzida pelo ministro do Esporte substituto, Diego Galdino. A comissão é composta por 11 atletas de diferentes modalidades esportivas, e tem como competências assistir o ministro do Esporte na gestão da Política Nacional do Esporte; propor ações com o objetivo de estimular iniciativas públicas e privadas destinadas à prática de atividades esportivas; atuar na elaboração de programas e projetos de interesse da comunidade esportiva; sugerir ações destinadas a aumentar a participação de atletas nos colegiados de direção das entidades esportivas, e manifestar-se sobre as questões referentes ao desenvolvimento do esporte no país.



“Ser escolhida como presidente da CNA por um grupo tão seleto é uma honra e muita responsabilidade. O nosso trabalho será pautado pelos anseios do esporte olímpico e paralímpico”, agradeceu Magic Paula, ao comentar sua eleição.



Criada pelo Decreto nº 10.056/2019, a Comissão de Atletas foi reativada com a publicação da Portaria MESP nº 76, de 26 de agosto de 2024, e é resultado de uma antiga reivindicação do meio esportivo. Durante os Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992, os atletas já levantavam, em conversas informais, a ideia de conquistar uma maior participação na política esportiva nacional. Desde então, vinham buscando encontrar uma forma de estabelecer uma relação mais próxima com o governo, caminho consolidado agora com a nova estrutura eleita da CNA.



“É um privilégio poder contar com a experiência de atletas que construíram a sua história nas quadras, nos campos, nas arenas esportivas. Tenho certeza de que esse é o melhor caminho para alcançar o desafio que nos foi proposto pelo presidente Lula, de transformar o Esporte em uma ferramenta de inclusão social ao alcance do maior número de brasileiros”, disse o ministro do Esporte substituto, Diego Galdino ao comentar o resultado da eleição que colocou Paula e Leomon à frente da CNA.