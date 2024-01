Magic Johnson é homenageado com obra de arte feita pelo artista plástico brasileiro Cainã Gartner

O artista plástico catarinense Cainã Gartner segue surpreendendo o mercado esportivo nacional ao unir arte e grandes feitos de nomes do esporte mundial.

Na segunda-feira (15), Cainã entregou, em mãos, uma obra de arte para uma das lendas do basquete norte-americano, o jogador Magic Johnson, durante o “Vtex Connect”, evento da empresa multinacional VTEX, realizado em Nova York.

Obra de arte feita especialmente por Cainã para o Atleta/Guilherme Bolomini

Cainã Gartner para Magic Johnson /Guilherme Bolomini

A obra, produzida em cinco dias e esculpida em madeira de imbuia e ouro italiano de 23 quilates, possui formato de uma bola de basquete, representando as premiações que Magic Johnson conquistou ao longo de sua carreira, com referência aos seus cinco títulos da NBA, três prêmios de MVP (Jogador Mais Valioso) da Temporada Regular, três vezes MVP das finais da NBA e duas vezes MVP do Jogo das Estrelas. Além dos títulos, Cainã registrou o mapa do Brasil, também em ouro, na obra de arte.