Magia da Disney toma conta do ‘Viva o Paço’ neste fim de semana em São Bernardo

A Esplanada do Paço Municipal de São Bernardo será palco de um final de semana repleto de diversão para toda a família. A programação especial do ‘Viva o Paço’ promete encantar crianças e adultos, trazendo para o evento toda a magia dos personagens da Disney, além de diversas atividades recreativas e culturais.

No sábado (15), a partir das 15h, Mickey, Minnie, Pateta, Pluto, Pato Donald e Margarida sobem ao palco para transportar o público ao universo encantado da Disney. Além disso, princesas, super-heróis como Batman e Mulher-Maravilha e artistas em pernas de pau circularão pela Esplanada para interagir com a criançada e tornar a experiência ainda mais inesquecível.

Para completar a diversão, o robô de LED fará apresentações especiais no sábado e domingo, a partir das 18h.

O entretenimento musical ficará por conta de Duo Ferrigato no sábado e Prece Cósmica no domingo, garantindo uma trilha sonora especial para encerrar cada noite de atrações.

“No Carnaval, os personagens encantaram crianças e adultos com muita animação. Para quem ainda não veio aproveitar, esse final de semana promete ser igualmente divertido. E para aqueles que já participaram, fica o convite para voltar e curtir novamente esse momento especial”, destacou a secretária de Cultura de São Bernardo, Samara Dinis.

DIVERSÃO – Durante todo o final de semana, entre 14h e 20h, brinquedos infláveis, cama elástica, quadras poliesportivas e triciclos estarão disponíveis para a criançada se divertir. Haverá também atividades como o Caminhão do Giro e partidas de basquete 3×3, ampliando as opções para todas as idades.

E para adoçar a experiência, pipoca e algodão doce serão distribuídos gratuitamente das 16h às 20h.

O Viva o Paço já se consolidou como um dos principais espaços de lazer da cidade, proporcionando momentos inesquecíveis para toda a família.

PROGRAMAÇÃO

Sábado (15 de março)

14h às 20h

– Brinquedos infláveis

– Cama elástica

– Quadras para jogos de tênis, futebol de golzinho e mini vôlei

14h às 22h

– Caminhão do Giro

– Quadra de Basquete 3×3

– Triciclo para as famílias aproveitarem o espaço

15h às 20h

– Apresentações dos personagens no palco

16h às 20h

– Distribuição gratuita de pipoca e algodão doce

18h às 22h

– Robô de LED

19h

– Show Duo Ferrigato

Domingo (16 de março)

14h às 20h

– Brinquedos infláveis

– Cama elástica

– Quadras para jogos de tênis, futebol de golzinho e mini vôlei

14h às 22h

– Caminhão do Giro

– Quadra de Basquete 3×3

– Triciclo para as famílias aproveitarem o espaço

18h às 22h

– Robô de LED

– Apresentações dos personagens no palco

16h às 20h

– Distribuição gratuita de pipoca e algodão doce

18h às 22h

19h

– Show Prece Cósmica