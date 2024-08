Magia circense com espetáculos e intervenções imperdíveis n’O Mundo do Circo SP

O Mundo do Circo SP, iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerenciada pela Associação Paulista dos Amigos da Arte, recebe uma programação diversificada para toda a família durante o mês de agosto.

Na primeira quinzena, o espaço recebe as seguintes atrações: Suculentas (10/8), Cola Shows – Malabarismo e Simpatia em Dose Dupla (11/8), Roxane em Um Mundo de Sonhos (14/8) e Resiliência (15/8). E durante todo o mês de agosto tem intervenções circenses da Mundo Trupe (3 a 31/8) e da Circa Cultural (7 a 30/8).

Confira a programação completa (todos os espetáculos possuem entrada gratuita, com distribuição de ingressos na bilheteria uma hora antes do início de cada apresentação).

Intervenções circenses da Mundo Trupe, de 3 a 31 de agosto, em horários diversos

Palhaços, malabaristas, pernaltas, acrobatas… As performances artísticas são espetáculos à parte que ocupam de forma lúdica os arredores do Parque da Juventude e instalações do Mundo do Circo. A Mundo Trupe é uma formação rotativa constituída por artistas diversos do picadeiro, rua e teatro, do Brasil e do mundo, que estiveram ao longo do ano na linha de frente das intervenções no Mundo do Circo. A trupe propõe o rompimento da quarta parede, proporcionando vivências intimistas e experiências inusitadas diante do público.

Classificação etária: Livre

Intervenções circenses da Circa Cultural, de 7 a 30 de agosto, em horários diversos Antes que as luzes do picadeiro se acendam e o espetáculo comece, o Mundo do Circo ganha vida com intervenções circenses encantadoras, que recebem o público de maneira mágica e envolvente. Artistas misturam-se ao público, transformando a espera em uma experiência inesquecível.

Classificação etária: Livre

O Circo Chegou!, da Cia Raso da Catarina, no dia 7 de agosto, quarta-feira, às 11h e 15h

O Circo Chegou!, da Cia. Raso da Catarina, celebra as culturas populares brasileiras com um espetáculo repleto de mágica, malabarismo, beatbox e breaking, tudo isso mediado por incríveis palhaços apresentadores. Cada apresentação combina tradição e inovação, proporcionando uma experiência mágica, envolvente e interativa para todas as idades. Venha se encantar com a diversidade e a riqueza cultural do circo brasileiro.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 60 minutos

Roxane em Um Mundo de Sonhos, da Roxane Circus, no dia 14 de agosto, quarta-feira, às 11h e 15h

O circo por si só tem o poder de transformar o imaginário de seu público, seja ele infantil ou adulto. O espetáculo Um Mundo de Sonhos, da Roxane Circus, em especial, estimula o imaginativo do espectador, através de performances de alto nível, as quais se tornam memórias, que ficarão gravadas por toda a vida. Sendo assim, o espetáculo tem a capacidade de marcar e resgatar a infância. O espetáculo Um Mundo de Sonhos, da Roxane Circus, tem essência e personalidade.

É, verdadeiramente, a arte que transforma e apaixona, pois ela se reinventa, faz-se lúdica e real em frente aos olhos do espectador, fazendo-o questionar-se e surpreender-se. E este é o principal sentido das produções artísticas, gerar questionamentos, pensamentos, teorias. Fazer com que o público dê risada e passe a consumir mais cultura. Muito além do espetáculo, o que a ROXANE CIRCUS entrega ao seu público é a dedicação, o envolvimento, a magia e para que possa ser entregue a uma quantidade relevante de pessoas, e, principalmente, a públicos de regiões periféricas, os quais não detêm de poder aquisitivo para consumir cultura, é que se fazem necessárias iniciativas como esta.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 50 minutos

Resiliência, do Circo Barelly, no dia 15 de agosto, quinta-feira, às 11h e 15h

Composto por uma das famílias mais antigas e tradicionais no Brasil, o Circo Barelly, da Família Chulvis, teve que se reestruturar depois da pandemia. O grupo traz, em seu espetáculo, a essência e o tradicional do circo.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 50 minutos

Endereço de O Mundo do Circo SP: Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru, São Paulo – SP, 02030-100

Sobre O Mundo do Circo SP

O Mundo do Circo SP é uma iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas com gestão e curadoria da Organização Social Amigos da Arte. O programa foi criado a partir do desejo de valorizar a experiência lúdica e afetiva do universo circense.

Dividido em três grandes lonas – Grande Lona, Lona Multiuso e Lona Exposição -, o programa ocupa um espaço de mais de 10 mil m² do Parque da Juventude, na capital paulista. O Mundo do Circo SP tem uma programação variada com artistas nacionais e internacionais que contemplam todo o universo circense, promovendo espetáculos para todos os públicos, além de performances e números de rua, exposições, oficinas, seminários e workshops.

Sobre a Amigos da Arte

A Associação Paulista dos Amigos da Arte é uma Organização Social de Cultura que trabalha em parceria com o Governo do Estado de São Paulo desde 2004. Música, literatura, dança, teatro, circo e atividades de artes integradas fazem parte da atuação da Amigos da Arte, que tem como objetivo fomentar a produção cultural por meio de festivais, programas continuados e da gestão de equipamentos culturais públicos. Em seus 20 anos de atuação, a Organização desenvolveu mais de 70 mil ações que impactaram mais de 30 milhões de pessoas.