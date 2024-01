Magda Martins assume Marketing do Grand Plaza

O Grand Plaza, empreendimento que oferece a melhor experiência de compras, serviços, lazer e gastronomia do ABC, anuncia Magda Martins como nova gestora de Marketing. Com mais de 20 anos de experiência nas áreas de comunicação e Marketing, a executiva chega com a sua visão estratégica para transformar o relacionamento do empreendimento com todos os seus públicos no principal centro de compras da região.

“Estou muito animada com a oportunidade e acredito que meu maior desafio é manter a liderança e o protagonismo do Grand Plaza na região do ABC paulista. Assim, continuar inovando e promovendo experiências encantadoras e memoráveis aos clientes”, afirma Magda Martins, nova gerente de Marketing do Grand Plaza.

A gestora é formada em Administração de empresas e tem especialização em Marketing e Gestão de Negócios com foco em Shopping Centers pelo Insper e Fundação Dom Cabral. Magda soma passagens em importantes grupos do Varejo, ocupando cadeiras de liderança no segmento.

O Grand Plaza é um dos maiores shopping centers do país, com 72 mil m² de área bruta locável (ABL) e 600 metros de extensão, onde reúne 370 lojas e quiosques, duas praças de alimentação e cinco operações fixas de entretenimento. O empreendimento também é conhecido por trazer serviços e marcas inéditas para o ABC, além de oferecer soluções exclusivas e inovadoras para aprimorar a experiência dos clientes.