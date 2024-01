Magazine Luiza anuncia aumento de capital de R$ 1,25 bi com emissão de novas ações

O Magazine Luiza anunciou neste domingo (28) um aumento de capital de R$ 1,25 bilhão por meio da emissão de novas ações. A operação será avalizada pelo BTG Pactual.

A família Trajano, a controladora da varejista, terá financiamento de R$ 1 bilhão do banco. A instituição financeira ainda se compromete a comprar o que sobrar dos R$ 250 milhões em ações restantes.

Os acionistas minoritários manterão a participação proporcional se exercerem preferência de compra das novas ações.

De acordo com o comunicado, o dinheiro levantado visa acelerar investimentos em tecnologia, como a expansão da desenvolvedora de tecnologia Luiza Labs e melhorias no marketplace e no serviço de nuvem Magalu Cloud. Também teria objetivo de otimizar a estrutura de capital da empresa.

O valor de referência usado para calcular o valor das novas ações foi o pelo qual eram negociados, na B3, os papéis da Magalu na sexta (26): R$ 2,05, com um desconto de 5%. “A cotação representa o que os agentes econômicos e investidores estão dispostos a pagar pelas ações de emissão da empresa no mercado secundário.”

Na oferta anterior de ações da Magalu, realizada em 2021 no ápice da empolgação com o mercado digital em meio à pandemia de Covid-19, os papéis da empresa foram negociados a R$ 22,75 –quase 12 vezes mais do que o valor anunciado neste domingo.