Maestro João Carlos Martins se recupera após cirurgia

O renomado maestro João Carlos Martins, aos 84 anos, encontra-se em processo de recuperação após uma cirurgia para a remoção da vesícula biliar, realizada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A atualização sobre seu estado de saúde foi divulgada pela assessoria de comunicação do maestro nesta segunda-feira (6).

A nota esclarece que, devido ao histórico de problemas de coagulação que Martins enfrenta, incluindo dois episódios anteriores de embolia pulmonar, o médico responsável, Dr. Cyrillo Cavalheiro, optou por mantê-lo internado para monitoramento adicional. A previsão é que o maestro receba alta amanhã, dia 7 de janeiro.

Uma recuperação cuidadosa e otimista

Um boletim médico emitido pelo hospital no último sábado (4) indicou que a cirurgia transcorreu sem complicações. O maestro tem se mostrado otimista em sua recuperação e continua a receber todo o suporte necessário.

Recentemente, em 3 de dezembro, João Carlos Martins esteve presente em uma audiência no Senado Federal, onde discutiu um projeto que visa tornar o ensino de música obrigatório nas escolas brasileiras. Durante sua apresentação, ele demonstrou as estruturas básicas da música com a ajuda do violinista Cláudio Cohen, transformando o plenário da Comissão de Educação em um espaço interativo para uma breve “aula musical”.

O legado musical e a paixão pela educação

A iniciativa reflete o comprometimento do maestro com a educação musical e seu trabalho à frente do projeto Orquestrando, que busca promover o aprendizado musical entre crianças em São Paulo.

Com uma trajetória marcada por superações e contribuições significativas para a música, João Carlos Martins continua a inspirar não apenas seus alunos, mas também toda a sociedade brasileira.