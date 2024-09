Maestro João Carlos Martins e Orquestra Bachiana Sesi-SP se apresentam no Teatro B32 

O aclamado maestro João Carlos Martins e a Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP farão uma apresentação no Teatro B32 pela primeira vez. O concerto acontecerá no dia 04 de outubro, às 20h, e será oferecido de forma gratuita por meio da ProAC e patrocínio da Ecolab. Os convites para apresentação serão disponibilizados para retirada a partir do dia 02 de outubro, a partir do meio-dia, de forma exclusivamente online, sem retirada física na bilheteria.

O repertório será um verdadeiro passeio pelas obras que marcam a trajetória de João Carlos Martins, como a “Sinfonia n° 5”, de L.V. Beethoven, “Suite Orquestral n° 2”, de J.S.Bach, e “Libertango”, de A.Piazzolla. Além disso, contará com intérprete de Libras e audiodescrição.

O programa selecionado reflete a conexão do maestro com as peças apresentadas e sua própria jornada de superação, desde seus primeiros passos na música clássica até os desafios ao longo da carreira. O concerto será uma oportunidade de vivenciar a sensibilidade musical e a maestria de João Carlos Martins, além de testemunhar a excelência da Orquestra Bachiana Sesi-SP, que se consolidou como uma das principais orquestras do país.

Serviço – Proac e Ecolab apresentam: Maestro João Carlos Martins e Bachiana Filarmônica SESI-SP

Data: 04/10

Horário: 20h

Ingressos: gratuitos, a partir do dia 02/10, ao meio-dia, no site da Fundação Bachiana. Não haverá venda física na bilheteria.

Local: Teatro B32 – Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3277, São Paulo