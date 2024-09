Maestra Elim Chan e percussionista DOMNIQ à frente da Osesp esta semana

O ano de 2024 marca as celebrações dos 70 anos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp, além dos 30 anos de atividades do Coro da Osesp e dos 25 anos da Sala São Paulo – a casa da Osesp, dos Coros e de seus Programas Educacionais, inaugurada em 1999 no edifício onde antes funcionava a Estrada de Ferro Sorocabana.

Nesta semana, de quinta-feira (19/set) a sábado (21/set), a Osesp recebe pela primeira vez na Sala São Paulo a regente chinesa Elim Chan, atual titular da Sinfônica de Antuérpia. Nascida em Hong Kong, Chan já foi regente assistente da Sinfônica de Londres e principal maestra convidada da Royal Scottish National Orchestra.

O repertório terá início com This midnight hour, composição da jovem britânica Anna Clyne (1980-), que será seguida por Speaking drums, do húngaro Peter Eötvös (1944-2024). Subintitulada “Quatro poemas para percussão e orquestra”, a obra estreou em 2013 e, segundo o compositor, foi inspirada em um poema de Sándor Weöres, no qual cada frase tem uma forma mais complexa que a anterior. Os ritmos formam palavras, as palavras formam frases e as frases criam uma narrativa. O solista será Dominique Vleeshouwers, conhecido profissionalmente como DOMNIQ, um virtuoso percussionista holandês que combina performances solo com projetos inovadores e colaborações com dançarinos, artistas plásticos e escritores.

Na segunda parte do programa, entra em cena um dos maiores sinfonistas do século XX, o russo Dmitri Shostakovich (1906-1975). A monumental Sinfonia nº 10 foi estreada pela Filarmônica de Leningrado sob a direção de Yevgeny Mravinsky em 17 de dezembro de 1953. Em seus 50 minutos de duração, mergulhamos num mundo de tragédia e mesmo de terror, que só será redimido com o fim triunfal. Vale lembrar que a performance de sexta-feira (20/set) terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Osesp no YouTube.

SERVIÇO

19 de setembro, quinta-feira, 20h30

20 de setembro, sexta-feira, 20h30 — Concerto Digital

21 de setembro, sábado, 16h30

Endereço: Sala São Paulo | Praça Júlio Prestes, 16

Taxa de ocupação limite: 1.484 lugares

Recomendação etária: 07 anos

Ingressos: Entre R$ 39,60 e R$ 271 (valores inteiros)

Bilheteria (INTI): neste link