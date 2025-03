Mães Guardiãs: SP convoca mais 448 mulheres

A Prefeitura de São Paulo divulgou nesta segunda-feira (10) a segunda lista de pré-convocadas para o Programa Operação Trabalho – POT Mães Guardiãs. São 448 mulheres da comunidade escolar convocadas em segunda chamada para entrega de documentos e, para quem estiver dentro dos critérios exigidos, assinatura do termo de compromisso e responsabilidade que permite a entrada no POT

No total foram disponibilizadas 1.900 vagas para mães e mulheres da comunidade escolar, que atendam critérios como estar desempregada, ser moradora da capital e estar em vulnerabilidade social. A lista pode ser acessada no Portal Cate ou no site da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

As novas beneficiárias serão inseridas na rede municipal de ensino em atividades de busca ativa a fim de combater a evasão escolar na rede municipal de ensino, administrada pela Secretaria Municipal da Educação. Outra modalidade que contará com as Mães Guardiãs são as hortas pedagógicas, disponíveis também nos equipamentos do órgão.

As mulheres pré-selecionadas precisam conferir os dados pessoais e locais para comparecerem em uma das unidades selecionadas pelo Cate (Central, Itaquera e Interlagos), das 8h às 14h. As pré-selecionadas também serão contatadas por email e whatsapp, com base nas informações fornecidas no cadastro on-line.

Atendimento

Durante o atendimento, os técnicos do Cate irão fazer a conferência dos documentos e verificar critérios como ter filho matriculado na rede municipal de ensino ou a candidata pertencer à comunidade escolar como avós, cuidadoras e responsáveis legais pelos bebês, crianças e adolescentes matriculados nas escolas municipais. Também serão analisados a escolaridade a partir do ensino fundamental incompleto, comprovantes de vacinação contra Covid-19, entre outros documentos.

Com cerca de 5 mil mulheres ativas em atividade na rede municipal de ensino, o POT Mães Guardiãs atua tanto na busca ativa de alunos, contribuindo com a redução da evasão escolar, como em hortas pedagógicas. As beneficiárias que passarem na seleção irão atuar em equipamentos como EMEIs, Ciejas e CEIs distribuídos em 13 Diretorias Regionais de Educação na Capital, num raio de dois quilômetros entre a residência e o local das atividades. A nova turma vai receber capacitação on-line pelo Portal do Cate e, também, apoio na formação em temáticas ligadas à área pela Secretaria Municipal de Educação.

As participantes contam com bolsa auxílio no valor de R$ 1.593,90 e desempenham atividades de segunda a sexta-feira, com carga horária de 30 horas semanais, sendo seis por dia. As selecionadas poderão ficar no programa pelo período de 12 meses, com avaliação para renovar por mais seis meses.

Serviço

Convocação em segunda chamada das pré-selecionadas para o POT Mães Guardiãs

Lista no Portal Cate ou clique aqui.

Local de comparecimento (verificar indicação na lista)

Cate Central: Av. Rio Branco,252

Cate Interlagos: Av. Interlagos, 6122

Cate Itaquera: Rua Augusto Carlos, Bauman, 851

Dias: 13 e 14 de março

Horário: 8h às 14h

Documentos obrigatórios com cópia simples:

RG

CPF

Carteira de trabalho

Comprovante de Residência

Perfil:

Ser mãe de aluno matriculado na Rede Municipal de Ensino ou da comunidade escolar