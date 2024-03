Mães Guardiãs serão treinadas para reforçar os trabalhos da Prefeitura de SP no combate à dengue

Em um evento realizado nesta quarta-feira (27) para homenagear as Mães Guardiãs, o prefeito Ricardo Nunes anunciou que os trabalhos de combate à dengue terão reforço de mais 10 mil pessoas do Programa Operação Trabalho (POT). Realizado no Memorial da América Latina, na zona Oeste da capital, o Encontro das Mães Guardiãs também teve a inserção de 557 novas beneficiárias no POT Mães Guardiãs.

Durante o evento, que também será realizado amanhã, serão ofertadas oportunidades de capacitação profissional, emprego e acesso à elevação de escolaridade, além de serviços multiprofissionais como saúde, beleza, lazer e cultura para mais de 5 mil mulheres.

“A atividade de vocês, Mães Guardiãs, está intrinsecamente ligada ao que é a Prefeitura de São Paulo hoje, que é cuidar das pessoas”, destacou o prefeito durante o evento. “O meu olhar é mais especial para as pessoas que mais precisam, é ali que eu dedico muito mais da minha energia: não ter ninguém sem vaga de creche; Programa Mães Guardiãs; aumento dos equipamentos de saúde; nosso grande programa de segurança alimentar; e obras pela periferia.”

O secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, explicou que as mulheres do Mães Guardiãs sejam agentes multiplicadores para intensificar os trabalhos de combate à dengue. “Elas serão treinadas pelas equipes da Vigilância e receberão explicações sobre a importância da informação para a população. Vai ser importante porque estarão dentro do território de vocês, 80% dos criadouros estão dentro das casas”, destacou.

Profissionalização

“Incentivamos as participantes do POT a voltarem ao mercado de trabalho. O programa tem um período transitório de permanência por até dois anos, contando com capacitação e geração de renda com a finalidade de auxiliar as participantes na elevação da escolaridade e, também, na conquista do emprego. Este primeiro encontro é uma celebração pela caminhada desta iniciativa pública, que começou em plena crise pandêmica e se consolidou como uma ferramenta importante para ajudar as mulheres em vulnerabilidade social a manter suas famílias e despertarem para novos horizontes”, salienta a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

As atividades do Encontro das Mães Guardiãs finalizam as celebrações pelo Mês da Mulher e ocorrem no horário de trabalho das beneficiárias do POT – Programa Operação Trabalho da Prefeitura de São Paulo, integrando a grade de formação das participantes.

As beneficiárias do POT contarão com mutirão de emprego com cerca de dez empresas no local. São mais de 700 vagas como operadora de caixa, auxiliar de cozinha, operadora de loja, atividades na construção civil como azulejista e rejuntadora, entre outras.

Atividades

Uma equipe da Secretaria Municipal de Educação (SME) estará à disposição das participantes em uma tenda, onde poderão receberão orientações e poderão tirar dúvidas sobre os projetos e serviços oferecidos pela pasta como as modalidades de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e o programa de estágios para estudantes de graduação nos cursos de Pedagogia, e licenciaturas como Letras, Matemática, Geografia, História, Educação Física, Inglês, Ciências, Artes e Educação Especial.

No local também serão dadas informações sobre os polos da Rede UniCEU, que oferecem cursos gratuitos para a comunidade em geral, com o objetivo de ampliar o acesso ao ensino superior. Uma equipe também dará explicações sobre o programa que disponibiliza créditos por meio de um aplicativo para que as famílias de alunos da Rede Municipal comprem em lojas credenciadas itens do material escolar e uniforme. Iniciativa que fortalece pequenos os empreendedores.

Palestras

O Memorial da América Latina também abriga uma feira com empresas do segmento de ensino técnico e universitário, de vendas diretas para geração de renda, orientação para iniciar um negócio e credenciamento para artesãs. No local ainda serão disponibilizados atendimentos de beleza como maquiagem, tranças, esmaltação, massagem, testes para saúde como hepatite, HIV, triagem de saúde bucal, entre outros.

O auditório Simon Bolívar e foyer do Memorial da América Latina sediarão palestras sobre empregabilidade, construção civil para mulheres, saúde e bem-estar. Oportunidades de empreendedorismo integram a grade.

Sobre o POT Mães Guardiãs

Realizado em parceria entre as secretarias da Educação e de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, o programa Mães Guardiãs foi criado em 2021 para cumprir os protocolos sanitários e integra o POT – Programa Operação Trabalho.

As Mães Guardiãs atuam em atividades para evitar a evasão escolar, como o apoio no acompanhamento da frequência escolar e as visitas domiciliares em casos necessários. A rede também conta com as Mães Guardiãs da Alimentação Escolar que trabalham apoiando nos cuidados com as hortas pedagógicas e conscientização dos estudantes sobre hábitos alimentares saudáveis.

As participantes do programa recebem bolsa-auxílio de R$ 1.482,60 para seis horas diárias de atividades, de segunda a sexta-feira.

Lista de documentos que devem ser apresentados pelas pré-selecionadas para o POT Mães Guardiãs