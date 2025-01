Mães Guardiãs farão curso que promove a educação inclusiva

O Programa Operação Trabalho – Mães Guardiãs, uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo em colaboração com o Centro de Apoio ao Trabalho (CAT) e o Instituto Vladimir Herzog, está promovendo um curso intitulado “Educação em Direitos Humanos para Agentes de Busca Ativa Escolar (ABAE)”. Este curso tem como objetivo principal aprofundar a compreensão sobre Educação em Direitos Humanos (EDH), visando fortalecer a interação entre escolas e famílias.

Com uma estrutura pedagógica bem definida, o curso é dividido em cinco módulos temáticos, cada um com três horas de duração. As aulas incluem videoaulas ministradas por especialistas na área, além de material complementar e questionários que permitem a avaliação do aprendizado.

Estrutura do Curso

Os módulos são organizados para proporcionar uma trilha de aprendizado completa e acessível. Os participantes terão a oportunidade de explorar os conceitos fundamentais de EDH, que são cruciais para promover um ambiente escolar mais inclusivo e colaborativo.

Como Participar

As interessadas em se inscrever devem acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do Instituto Vladimir Herzog. Um tutorial em vídeo disponível no site orienta sobre o processo de cadastro, que requer informações básicas como nome, telefone, CPF e a Diretoria Regional de Educação correspondente.

Após a conclusão dos módulos e das atividades propostas, as participantes receberão um certificado que atesta sua capacitação em Educação em Direitos Humanos, reconhecendo assim seu esforço e comprometimento com essa importante temática.

Para mais detalhes sobre o curso e o processo de inscrição, os interessados podem visitar: link.