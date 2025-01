MAE/USP oferece programação especial de férias para crianças e jovens

O Núcleo Educativo do Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE) da Universidade de São Paulo (USP) anunciou a abertura das inscrições para uma programação especial durante as férias escolares, destinada a crianças e jovens entre 7 e 12 anos. As atividades ocorrerão entre os dias 8 e 17 de janeiro, proporcionando uma experiência única e enriquecedora.

Com o objetivo de promover a educação de forma lúdica, o evento anual do MAE aborda temas relacionados à arqueologia, museologia e etnologia. Neste ano, as atividades se concentrarão na exposição “Resistência Já! Fortalecimento e união das culturas indígenas – Kaingang, Guarani Nhandewa e Terena”, além de incluir visitas à Reserva Técnica Visitável do museu.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do formulário.

A exposição “Resistência Já!” resulta de uma colaboração entre o MAE e as comunidades indígenas Kaingang, Guarani Nhandewa e Terena, que habitam a região centro-oeste do estado de São Paulo. A mostra tem como propósito contar as histórias e tradições desses povos por meio de um acervo diversificado que inclui objetos, vestimentas e fotografias, todos curados pelos próprios indígenas.

Além das exibições regulares, os participantes também terão a oportunidade de explorar a Reserva Técnica Visitável. Este espaço abriga parte do acervo que não está em exibição ao público geral. A visitação a esta área permite que as crianças compreendam melhor o trabalho realizado nos bastidores dos museus, oferecendo novas perspectivas tanto para os visitantes quanto para os museólogos sobre o valor e a interpretação dos acervos.