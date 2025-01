Mãe que perdeu dois filhos após ingestão de arroz envenenado é a quarta vítima no PI

Francisca Maria da Silva, 32, é a quarta pessoa morta após ter sido internada com suspeita de envenenamento em Parnaíba (a 340 km de Teresina). Ela estava internada no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde e veio a óbito às 3h07min desta terça-feira (7).

Além de Francisca, morreram seus filhos Igno Davi da Silva, 1, e Lauane da Silva, 3, e seu irmão Manoel Leandro da Silva, 18.

A Polícia Civil do Piauí informou que foi encontrado terbufós, um composto químico presente no chumbinho, nos alimentos consumidos pela família após os exames de perícia realizados pelo Instituto de Criminalista do Departamento de Polícia Científica. O inseticida agrotóxico estava presente no arroz, feijão e farinha, e não foi encontrado no peixe.

Segundo a Polícia Civil, ainda não se sabe por que o veneno foi colocado na comida nem por quem.

Ao todo, segundo a polícia, sete pessoas chegaram a ser hospitalizadas. No momento, somente uma filha de Francisca, de 4 anos, segue internada na UTI do Hospital de Urgência de Teresina.

Farncisca também perdeu os filhos Ulisses Gabriel da Silva, 8, e João Miguel da Silva, 7, por envenenamento neste ano – eles comeram cajus dados por uma vizinha, que está presa. Na ocasião, também foi encontrado o terbufós nos alimentos. A polícia não está relacionando os casos no momento.

Em entrevista à TV Clube, na semana passada, o diretor técnico do hospital que recebeu as vítimas, Carlos Teixeira, disse que eles chegaram com os mesmos sintomas: frequência cardíaca abaixo do normal, sudorese intensa e rebaixamento do nível de consciência.

Em nota, o hospital afirmou que sua equipe “atuou com total dedicação, seguindo todos os protocolos e medidas necessárias para garantir o melhor atendimento à criança desde sua admissão na unidade”.