Mãe é presa ao tentar contrabandear maconha para filho em penitenciária do DF

Na manhã da última segunda-feira (10), uma mãe foi surpreendida ao tentar levar maconha e fumo para seu filho, que cumpre pena na Penitenciária II do Distrito Federal (PDF II). A substância estava oculta em um chinelo, mas a ação foi interrompida pela Polícia Penal do Distrito Federal (PPDF) durante os procedimentos de revista.

Utilizando um body scan, os agentes identificaram um material esverdeado que se assemelhava à maconha escondido no calçado da visitante. Ao ser abordada, a mulher admitiu que a tentativa de contrabando havia sido realizada a pedido do filho. Após a detenção, ela foi levada à 30ª Delegacia de Polícia, situada em São Sebastião, onde foi autuada por tráfico de drogas.

No mesmo dia, a PPDF também conseguiu impedir a entrada de 28 gramas de fumo, que estavam escondidos nos chinelos de um outro visitante, irmão do mesmo preso. Conforme dados divulgados pela Secretaria de Administração Penitenciária do DF (Seape), o valor estimado da maconha dentro do ambiente prisional gira em torno de R$ 100 por grama, enquanto o fumo é avaliado em R$ 80 por grama.

Em um caso análogo, uma jovem de 24 anos tentou levar aproximadamente 389 gramas de fumo para seu tio na Penitenciária I do Distrito Federal (PDF I). A droga estava disfarçada em pacotes de bolacha, totalizando nove embalagens apreendidas durante a inspeção realizada na mesma segunda-feira.

A Seape-DF afirmou em nota que as medidas de segurança nas unidades penais têm sido rigorosamente intensificadas, resultando em 241 apreensões de objetos não autorizados apenas em 2024. Dentre essas ocorrências, o fumo é o mais apreendido, com 127 casos e um total de 14 quilos confiscados pelos agentes da Polícia Penal no Distrito Federal.