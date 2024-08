Mãe e irmã de Mariah Carey morreram no mesmo dia no último final de semana

A mãe de Mariah Carey, Patricia, e a irmã mais velha dela, Alison, morreram no mesmo dia no último final de semana.

Mariah disse estar de “coração partido” com as mortes. “Tristemente, em uma reviravolta trágica, minha irmã também perdeu a vida no mesmo dia”, disse a cantora, em uma nota enviada à revista People.

“Eu me sinto abençoada por ter conseguido passar a última semana com a minha mãe antes de sua morte. Eu agradeço o amor e o apoio de todos, e também o respeito pela minha privacidade neste momento impossível.”

As causas da morte não foram confirmadas. Patricia tinha 87 anos, e Alison, 63.

Mariah tinha relação complicada com a família.

Mariah já disse que a relação com a mãe era cheia de “contradições”. “Nossa relação vem de um caminho espinhoso de orgulho, vergonha, gratidão, inveja, admiração e decepção. Um amor complicado liga meu coração ao da minha mãe”, escreveu ela em sua autobiografia, lançada em 2020.

Ela também não mantinha contato com os irmãos mais velhos, Morgan e Alison. “É emocionalmente fisicamente mais seguro não manter nenhum contato com eles”, disse.