Mãe e filho trilham parceria de sucesso nos Jogos Paralímpicos de SP com 8 medalhas de ouro

A sinergia entre Glauciene e Bruno Ribeiro, mãe e filho, vai muito além da convivência dentro de casa. Os dois são nadadores e competem juntos representando a equipe de Campinas. Na etapa inaugural dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (Paresp), que aconteceu no último final de semana, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, a dupla foi dominante em suas provas e voltou para casa de mala cheia.

Glauciene, de 55 anos, tem deficiência física e compete na classe S4. Bruno, de 19, tem deficiência intelectual e se enquadra na classe S14. A natação entrou cedo na vida de ambos.

“Sempre fiz esportes. Comecei com saltos ornamentais e ginástica, mas depois que tive a patologia diagnosticada (porfiria aguda intermitente), entrei na natação. O Bruno começou cedo também. O esporte me desafia, me coloca na situação de querer evoluir, como atleta e pessoa”, diz Glauciene.

Bruno, que já ganhou campeonatos nacionais e internacionais, vê a mãe como a sua grande motivação. “Ela é a minha inspiração. Mesmo com as limitações, ela faz coisas que pessoas sem qualquer deficiência não conseguem. Estou sempre incentivando, reforçando o quanto ela é capaz. Admiro muito a minha mãe.”

No Paresp, Glauciene e Bruno formaram uma dupla imbatível. Em oito provas disputadas – quatro para cada um – foram oito ouros. “A gente tenta sempre assistir um ao outro. Antes das provas, peço apenas para ele fazer o melhor, se divertir dentro da piscina. Ele precisa gostar do que está fazendo e, claro, sempre obedecer às ordens do técnico”, conta a mãe, orgulhosa.

As provas de natação do Paresp se repetem pelas próximas duas etapas, e ainda tem uma finalíssima em novembro com os melhores classificados. Para azar da concorrência, Glauciene e Bruno não devem se poupar.

“Queremos disputar as próximas etapas. Se a comissão técnica achar por bem, estamos à disposição. Gostei do Paresp, é um campeonato que dá oportunidade aos mais jovens, que não têm tanta experiência competitiva”, diz Glauciene.

Veja o calendário do Paresp 2024: