Mãe e filho de 8 anos são atropelados por bandidos em SP

Na tarde desta quinta-feira, dia 7, um incidente alarmante ocorreu em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, quando uma mãe de 32 anos e seu filho, de 8, foram atropelados por criminosos em fuga. O ocorrido, que foi capturado por câmeras de segurança, teve lugar por volta das 13h40.

Guardas civis que realizavam patrulhamento na área testemunharam o atropelamento e rapidamente intervieram. Enquanto um dos suspeitos conseguiu escapar, o outro foi prontamente detido pelas autoridades. A mulher e a criança foram socorridas e levadas ao Hospital Santa Marcelina de Itaquera, onde receberam atendimento médico para ferimentos leves e foram liberadas pouco depois.

Durante as investigações no local do incidente, os agentes da Guarda Civil Metropolitana foram abordados por um homem que afirmou ser o proprietário do veículo envolvido. Ele relatou ter sido vítima de roubo momentos antes do atropelamento, enquanto saía da garagem de sua residência em uma rua próxima. O homem identificou o detido como um dos assaltantes.

O indivíduo preso foi identificado como Fabiano da Silva Oliveira, de 33 anos. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo e lesão corporal culposa. Em seu depoimento inicial aos guardas, Fabiano alegou desconhecer o motorista do carro e afirmou que estava apenas pegando uma carona, negando qualquer envolvimento no assalto. No entanto, ao ser levado à delegacia do 32º Distrito Policial – Itaquera, ele decidiu permanecer em silêncio.

O delegado responsável pelo caso solicitou à Justiça a conversão da prisão de Fabiano em preventiva. Até o momento da última atualização desta reportagem, o segundo suspeito permanecia foragido. As autoridades continuam as buscas para localizá-lo e apurar mais detalhes sobre o crime.