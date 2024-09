Mãe e filha condenadas por homicídio violam ‘saidinha’ e são presas na Grande São Paulo

Mãe e filha, de 60 e 34 anos, foram recapturadas na manhã desta quarta-feira (18) durante a saída temporária de presos em Osasco, na Grande São Paulo. Elas foram flagradas a 40 quilômetros de Francisco Morato, município que tinham indicado ao Poder Judiciário para ter o direito ao benefício. As detentas, condenadas a mais de 20 anos de prisão por homicídio, foram reconduzidas ao sistema prisional.

O flagrante aconteceu no bairro Santa Maria quando a dupla se preparava para entrar em um carro por aplicativo. Elas eram monitoradoras por tornozeleiras eletrônicas em tempo real. O equipamento emitiu um alerta ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) assim que mãe e filha deixaram a cidade de origem e se deslocaram a Osasco.

Durante a abordagem, as detentas mostraram o documento prisional aos policiais, que confirmaram o descumprimento das medidas impostas pela Justiça para terem direito à saída temporária. Conforme a PM, mãe e a filha cumprem penas de 21 e 24 anos, respectivamente, por um crime de homicídio ocorrido em 2015, em São Vicente, no litoral paulista. A mais nova também tem passagem pela polícia por fraude processual.

“A competência da nossa equipe, juntamente com a agilidade dos atendentes do Copom, permitiu que as detentas fossem identificadas e presas para que pudessem voltar a cumprir suas penas”, disse o major Eduardo Mosna, subcomandante do 14° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), que participou da ação.

As duas passaram por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal de Osasco e foram conduzidas ao 2º Distrito Policial da cidade, onde permanecem à disposição da Justiça.

A saída temporária de presos do regime aberto começou na terça-feira (17) em todo o estado de São Paulo. No primeiro dia, 157 detentos foram recapturados pela Polícia Militar violando as medidas cautelares impostas pelo Judiciário. A maioria das prisões aconteceu na capital paulista e região metropolitana.