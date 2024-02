Mãe e dois filhos morrem após fio de alta tensão cair em piscina

Três pessoas morreram eletrocutadas em uma piscina de um parque aquático de Rio Branco do Sul (PR). À imprensa local, o dono do local informou que o local é cercado de árvores, que, por vezes, atingem a fiação.

As três pessoas eletrocutadas eram mãe e filhos. Elas foram identificadas como Roseli da Silva Santos, 41; Emily Raiane dos Santos, 22, e Agner Santos, 17. Emily estava grávida.

A Prefeitura de Rio Branco do Sul afirmou que presta apoio às famílias e lamentou as mortes.

O caso é investigado pela Polícia Civil do Paraná, que afirmou que “todas as diligências estão sendo realizadas”. O UOL não conseguiu contato com os representantes da chácara até o momento.