Mãe de Pelé, Celeste Arantes morre aos 101 anos

Morreu nesta sexta-feira (21/10) Celeste Arantes, mãe do Rei Pelé, aos 101 anos, em Santos, litoral de São Paulo. Mineira de Três Corações, ela teve três filhos: o Rei, Jair, conhecido como Joca, e a caçula Maria Lúcia. Ainda vivo, Pelé chegou a prestar uma homenagem no centenário da mãe.

O hospital, localizado em Santos e onde estava internada, não informou a causa da morte.

Todos os filhos de Dona Celeste foram frutos do relacionamento com João Ramos do Nascimento, o Dondinho, com quem ela foi casada até 1996, ano em que morreu.

O Rei morreu no dia 29 de dezembro de 2022. Segundo o boletim médico, a morte de Pelé aconteceu às 15h27, ‘em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia’.

Nas despedidas, Pelé sempre ressaltou a influência materna em sua vida e carreira. A emotividade de suas palavras revelava o profundo vínculo entre mãe e filho, sinalizando não só a importância de Celeste em sua jornada, mas também o respeito e admiração que ele mantinha por ela, refletido em cada conquista sua nos campos e fora deles.